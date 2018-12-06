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Новости / Общество

Волки все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собак

Сегодня, 15:39 | Просмотров: 137 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Из северных районов поступают тревожные сообщения о волках, которые с наступлением зимы все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собак. Последний случай произошел в Лузском районе. И охота на хищников в декабре приобретает особую значимость, так как подросший молодняк начинает пробовать свои силы. Наша съемочная группа побывала в Белохолуницком районе и узнала, почему волки стали частыми гостями.

- Ну, начинать надо так: это матерый....в конце обязательно тоскливо.

Подражать голосу волка - вабить, сегодня это настоящее искусство, которым владеют единицы. Охотника с многолетним стажем Геннадия Зырянова этому искусству еще в молодости учили корифеи охотничьего дела. Долгие годы на его призывы в лесу отвечало только эхо. Лишь спустя 10 лет на тоскливый вой охотника ответил хищник. Сегодня коллеги по охоте шутят, на вой Геннадия Михайловича и мертвый волк ответит.

Волки все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собакГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ОХОТНИК:
«Надо провабить 2-3 раза, потом минуты 2 подождать, сразу волки не воют, споют 2-3 песни и молчат».
 
 
Именно охота на вабу стала самой удачной, замечают коллеги по охоте. Другой метод охоты, на флажки, очень трудоемкий, да и не каждый волк, попадая в западню, сегодня становится добычей, все чаще они перепрыгивают заграждение. Добыть самого хитрого лесного хищника берутся не многие охотники. В Белохолуницком районе около 10 человек охотятся на волка, только 2-3 готовы в любую минуту выехать на тревожный звонок.

Волки все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собакЕВГЕНИЙ ЗАГРЕБИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«Отстреливать волков затратно очень, со стороны вышестоящих органов никакой помощи, охотники затрачивают свои силы и средства».

ГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ОХОТНИК:
«Отстреливать и обязательно нужно, если мы будем отстреливать как сейчас, бригады нет постоянной, все разрознены. Если бы бригада была, да техника, да еще бы платили, была бы заинтересованность».
 
 
Регулировать численность волков, особенно в северных районах, сегодня необходимо не только ради собственного спокойствия и безопасности домашних животных. Растущее количество хищников наносит урон и дикой природе. Бывалые охотники рассказывают, нередко волки не съедают, а попросту оставляют гибнуть раненое животное.

- Находили кладбище из 3-5 лосей.

В этом году охотники области добыли 279 волков, в прошлом году было меньше - около двухсот. В этом году пока и сообщений о появлении волков в населенных пунктах меньше. Прошлой зимой напуганы волками были не только дальние северные районы области, в пригороде Белой Холуницы обитала целая стая. Четырех удалось убить.

ЕВГЕНИЙ ЗАГРЕБИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«Поступают сообщения в данный момент, волки есть. Погода только в этом году не соответствует. Уже середина декабря, а снега мало».

Бывалые охотники успокаивают. Даже если человек случайно встретится с волком, бояться его не стоит. Хоть волка и считают опасным хищником, но, как правило, свою смелось он проявляет в стае, а в одиночку перед человеком пасует, поэтому чтобы отпугнуть его нужно закричать. Ну, а насторожить могут и следы на снегу.

ГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ОХОТНИК:
«След у волка лодочкой, 2 пальца ровные, а у собаки накось».
 
 
Этой зимой пока волки серьезно докучают в Лузском районе. Там они уже заходили в город, погибла собака. Местные охотники обнаружили стаю из 5 волков, двух удалось убить. Охота на хищников продолжается.


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