Волки все чаще заходят в населенные пункты и нападают на собак
- Ну, начинать надо так: это матерый....в конце обязательно тоскливо.
Подражать голосу волка - вабить, сегодня это настоящее искусство, которым владеют единицы. Охотника с многолетним стажем Геннадия Зырянова этому искусству еще в молодости учили корифеи охотничьего дела. Долгие годы на его призывы в лесу отвечало только эхо. Лишь спустя 10 лет на тоскливый вой охотника ответил хищник. Сегодня коллеги по охоте шутят, на вой Геннадия Михайловича и мертвый волк ответит.
ГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ОХОТНИК:
ЕВГЕНИЙ ЗАГРЕБИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«Отстреливать волков затратно очень, со стороны вышестоящих органов никакой помощи, охотники затрачивают свои силы и средства».
ГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ОХОТНИК:
- Находили кладбище из 3-5 лосей.
В этом году охотники области добыли 279 волков, в прошлом году было меньше - около двухсот. В этом году пока и сообщений о появлении волков в населенных пунктах меньше. Прошлой зимой напуганы волками были не только дальние северные районы области, в пригороде Белой Холуницы обитала целая стая. Четырех удалось убить.
ЕВГЕНИЙ ЗАГРЕБИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«Поступают сообщения в данный момент, волки есть. Погода только в этом году не соответствует. Уже середина декабря, а снега мало».
Бывалые охотники успокаивают. Даже если человек случайно встретится с волком, бояться его не стоит. Хоть волка и считают опасным хищником, но, как правило, свою смелось он проявляет в стае, а в одиночку перед человеком пасует, поэтому чтобы отпугнуть его нужно закричать. Ну, а насторожить могут и следы на снегу.
ГЕННАДИЙ ЗЫРЯНОВ, ОХОТНИК:
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