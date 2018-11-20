Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?
Цифровую приставку жительница Яранска - Алевтина Винокурова подключила самостоятельно. В управлении разобралась за пару минут. Теперь она каждый день смотрит телевидение в цифровом качестве.
АЛЕВТИНА ВИНОКУРОВА:
«Жители очень ждали прихода, когда у нас будет 10 каналов. Потому что было всего три канала доступно».
Специалисты рекомендуют не тянуть с приобретением цифрового оборудования. Ведь аналоговое вещание уйдёт в прошлое уже в следующем году.
ВЯЧЕСЛАВ СОЛОВЬЯНОВ:
«Я когда приставку купил, тогда стал смотреть "Вятку". А то плохо показывало с нашей ретрансляции».
Современным телевизорам приставка не нужна. Если у телевизора есть тюнер, который работает в формате DVB-T2, то для приёма цифрового сигнала достаточно антенны, работающей в дециметровом формате. Выбор антенны - задача не из простых, говорят сотрудники компании "алми".
ВАСИЛИЙ ГРИБ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "АЛМИ":
«На данном этапе на российском рынке существует большой ассортимент антенн. Уличных, комнатных. Так же большой ассортимент ресиверов».
Сегодня цена приставки начинается от 980-ти рублей, а при выборе антенны лучше всего проконсультироваться со специалистом. Если в зоне слабого приема установить антенну без усилителя, то она плохо будет принимать сигнал. В зоне уверенного приема антенна с усилителем будет перевозбуждать сигнал, что приводит к сбоям в работе оборудования.
ВАСИЛИЙ ГРИБ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "АЛМИ":
«Мы проводим с нашими менеджерами по продажам обучение. Учим их правильно подбирать оборудование. Мы пользуемся картами охвата и подбираем антенну с нужным усилением».
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Получить приставку от компании "алми" и ГТРК Вятка могут слушатели радио "Маяк". Для этого нужно слушать программу "смотритель маяка" и правильно ответить на вопрос. Некоторые кировчане уже воспользовались этой возможностью.
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