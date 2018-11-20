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Новости / Общество

Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Пора прощаться со старой антенной. Как стало известно, в Кировской области аналоговое телевещание будет отключено с 15 апреля 2019 года. Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?

Цифровую приставку жительница Яранска - Алевтина Винокурова подключила самостоятельно. В управлении разобралась за пару минут. Теперь она каждый день смотрит телевидение в цифровом качестве.

Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?АЛЕВТИНА ВИНОКУРОВА:
«Жители очень ждали прихода, когда у нас будет 10 каналов. Потому что было всего три канала доступно».

Специалисты рекомендуют не тянуть с приобретением цифрового оборудования. Ведь аналоговое вещание уйдёт в прошлое уже в следующем году.

Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?ВЯЧЕСЛАВ СОЛОВЬЯНОВ:
«Я когда приставку купил, тогда стал смотреть "Вятку". А то плохо показывало с нашей ретрансляции».

Современным телевизорам приставка не нужна. Если у телевизора есть тюнер, который работает в формате DVB-T2, то для приёма цифрового сигнала достаточно антенны, работающей в дециметровом формате. Выбор антенны - задача не из простых, говорят сотрудники компании "алми".

Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?ВАСИЛИЙ ГРИБ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "АЛМИ":
«На данном этапе на российском рынке существует большой ассортимент антенн. Уличных, комнатных. Так же большой ассортимент ресиверов».

Сегодня цена приставки начинается от 980-ти рублей, а при выборе антенны лучше всего проконсультироваться со специалистом. Если в зоне слабого приема установить антенну без усилителя, то она плохо будет принимать сигнал. В зоне уверенного приема антенна с усилителем будет перевозбуждать сигнал, что приводит к сбоям в работе оборудования.

ВАСИЛИЙ ГРИБ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ "АЛМИ":
«Мы проводим с нашими менеджерами по продажам обучение. Учим их правильно подбирать оборудование. Мы пользуемся картами охвата и подбираем антенну с нужным усилением».

Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте gtrk-vyatka.ru

Получить приставку от компании "алми" и ГТРК Вятка могут слушатели радио "Маяк". Для этого нужно слушать программу "смотритель маяка" и правильно ответить на вопрос. Некоторые кировчане уже воспользовались этой возможностью.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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