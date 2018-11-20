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Пора прощаться со старой антенной. Как стало известно, в Кировской области аналоговое телевещание будет отключено с 15 апреля 2019 года. Как правильно подготовится к приходу цифрового ТВ?Цифровую приставку жительница Яранска - Алевтина Винокурова подключила самостоятельно. В управлении разобралась за пару минут. Теперь она каждый день смотрит телевидение в цифровом качестве.Специалисты рекомендуют не тянуть с приобретением цифрового оборудования. Ведь аналоговое вещание уйдёт в прошлое уже в следующем году.Современным телевизорам приставка не нужна. Если у телевизора есть тюнер, который работает в формате DVB-T2, то для приёма цифрового сигнала достаточно антенны, работающей в дециметровом формате. Выбор антенны - задача не из простых, говорят сотрудники компании "алми".Сегодня цена приставки начинается от 980-ти рублей, а при выборе антенны лучше всего проконсультироваться со специалистом. Если в зоне слабого приема установить антенну без усилителя, то она плохо будет принимать сигнал. В зоне уверенного приема антенна с усилителем будет перевозбуждать сигнал, что приводит к сбоям в работе оборудования.Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте gtrk-vyatka.ruПолучить приставку от компании "алми" и ГТРК Вятка могут слушатели радио "Маяк". Для этого нужно слушать программу "смотритель маяка" и правильно ответить на вопрос. Некоторые кировчане уже воспользовались этой возможностью.