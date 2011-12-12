Кировчане отметили годовщину начала первой чеченской кампании

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День начала войны - особенная дата. День, когда не нужны громкие слова и снова подступают к горлу слёзы о тех, кого не вернуть. Первая чеченская война унесла жизни почти 6 тысяч российских военнослужащих.

«Здесь хоть и сослуживцев нет, есть ребята, с которыми служили в параллели, с ними встречаемся».

На траурный митинг пришли и депутаты законодательного собрания, и ветераны из "Боевого братства". От Кировской области в Чеченской республике воевало 15 000 солдат и офицеров из них 270 человек погибло.

«Сегодня очень нужное и важное мероприятие. Это важно для молодого поколения. Мы должны показать молодёжи, как достойно выполняли свой долг земляки из нашей области».

11 декабря, исполнилось 18 лет со дня начала одного из самых кровопролитных конфликтов в истории современной России - первой чеченской кампании. У памятника воинам у Филармонии прошел траурный митинг.Операция на Северном Кавказе сопровождалась большими людскими жертвами военнослужащих федеральной группировки войск, гибелью мирных жителей. Глубокая рана на карте современной России оставила рубец – в первую очередь, в сердцах тех, кто прошел через страдания этой войны. Выполняя боевые задачи, военнослужащие теряли боевых товарищей, получали ранения. Среди собравшихся у мемориала особенно заметны вдовы и матери погибших и ветераны, которые пришли почтить память своих товарищей.С цветами пришли судебные приставы, сотрудники МЧС, ОМОН, полиции, ФСБ, - на Кавказе воевали представители всех этих структур.Объявили минуту молчания, затем можно было под звуки духового оркестра возложить цветы к мемориалу.Цена человеческой жизни - странное словосочетание. Ведь жизнь бесценна. Сегодня особенно остро чувствуется, какой живой болью отдается в сердцах наших соотечественников память о той войне, как важно ценить и беречь мир.