Кировчане отметили годовщину начала первой чеченской кампании

11 декабря, исполнилось 18 лет со дня начала одного из самых кровопролитных конфликтов в истории современной России - первой чеченской кампании. У памятника воинам у Филармонии прошел траурный митинг.
День начала войны - особенная дата. День, когда не нужны громкие слова и снова подступают к горлу слёзы о тех, кого не вернуть. Первая чеченская война унесла жизни почти 6 тысяч российских военнослужащих.
Операция на Северном Кавказе сопровождалась большими людскими жертвами военнослужащих федеральной группировки войск, гибелью мирных жителей. Глубокая рана на карте современной России оставила рубец – в первую очередь, в сердцах тех, кто прошел через страдания этой войны. Выполняя боевые задачи, военнослужащие теряли боевых товарищей, получали ранения. Среди собравшихся у мемориала особенно заметны вдовы и матери погибших и ветераны, которые пришли почтить память своих товарищей.
АЛЕКСЕЙ КЛЕЩЁВ:
«Вспоминаем своих однополчан, которые были с нами в Чечне. Много погибло в чеченскую войну, и грусти много. Сегодня будем вспоминать».
АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ:
«Здесь хоть и сослуживцев нет, есть ребята, с которыми служили в параллели, с ними встречаемся».
На траурный митинг пришли и депутаты законодательного собрания, и ветераны из "Боевого братства". От Кировской области в Чеченской республике воевало 15 000 солдат и офицеров из них 270 человек погибло.
С цветами пришли судебные приставы, сотрудники МЧС, ОМОН, полиции, ФСБ, - на Кавказе воевали представители всех этих структур.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«9 декабря мы отмечали "День героев". Каждый, кто не вернулся с Северного Кавказа, Сирии, Афганистана - это герои, которые отдали свою жизнь, чтобы мы могли жить, растить детей. Это важно и для тех, кто пойдет служить в армию».
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня очень нужное и важное мероприятие. Это важно для молодого поколения. Мы должны показать молодёжи, как достойно выполняли свой долг земляки из нашей области».
Объявили минуту молчания, затем можно было под звуки духового оркестра возложить цветы к мемориалу.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я не хотел бы сегодня разделять тех, кто погиб на Северном Кавказе, в Сирии или в Афганистане. Это неправильно. Все они погибли ради нас, и мы должны их помнить всегда».
Цена человеческой жизни - странное словосочетание. Ведь жизнь бесценна. Сегодня особенно остро чувствуется, какой живой болью отдается в сердцах наших соотечественников память о той войне, как важно ценить и беречь мир.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.