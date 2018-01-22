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Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиям. В городе есть несколько мест, где получение острых ощущений чревато последствиями.Недавно на склоне у диорамы произошло столкновение двух ватрушек с детьми, одному ребёнку стало плохо. В свободное от учёбы время дети приходят сюда, чтобы покататься на ледянках, санках, ватрушках. Но этот овраг не предназначен для игр и развлечений, так как кататься тут опасно для жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные таблички, установленные на деревьях.На снежных склонах у Дворца пионеров также установлены запрещающие знаки, но дети их игнорируют - катаются как с курганов, так и с гор, что небезопасно. Несколькими днями ранее, съезжая с горы на тюбинге, девочка на всей скорости врезалась в дерево, после чего её увезли на скорой-реанимации.Ещё две опасных горки находятся возле филармонии. Однако между деревянной конструкцией и льдом есть серьезный перепад, который не позволяет съехать с комфортом.И в этом месте в этом году детьми уже были получены травмы.Но школьники из 16 школы практически каждый день посещают эту горку в связи с отсутствием альтернативы, да и кататься здесь никто не запрещал.