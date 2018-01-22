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Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиям

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 69 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиям. В городе есть несколько мест, где получение острых ощущений чревато последствиями.

Недавно на склоне у диорамы произошло столкновение двух ватрушек с детьми, одному ребёнку стало плохо. В свободное от учёбы время дети приходят сюда, чтобы покататься на ледянках, санках, ватрушках. Но этот овраг не предназначен для игр и развлечений, так как кататься тут опасно для жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные таблички, установленные на деревьях.

Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиямАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что у оврага у диорамы установлено несколько запрещающих табличек, это не мешает детям получать острые ощущения».

На снежных склонах у Дворца пионеров также установлены запрещающие знаки, но дети их игнорируют - катаются как с курганов, так и с гор, что небезопасно. Несколькими днями ранее, съезжая с горы на тюбинге, девочка на всей скорости врезалась в дерево, после чего её увезли на скорой-реанимации.

Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиямЕЛЕНА КРИНИЦЫНА:
«Не разрешено - мне кажется, нельзя кататься, всё равно как бы опасно здесь».
 
 
 
Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиямАЛЕКСАНДРА КЛОБУКОВА:
«Каждый день с утра до вечера, особенно в субботу и воскресенье. Здесь очень-очень много бывает народу».

Ещё две опасных горки находятся возле филармонии. Однако между деревянной конструкцией и льдом есть серьезный перепад, который не позволяет съехать с комфортом.

Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиямВСЕВОЛОД БАБИЧЕВ:
«Если до конца скатиться, то на льду уже больно».

И в этом месте в этом году детьми уже были получены травмы.

Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиямРОМАН МЕРГАСОВ:
«Когда мальчик съезжал на пороге, ну она тогда только недавно построилась, он копчик отбил и руку сломал».
 
Но школьники из 16 школы практически каждый день посещают эту горку в связи с отсутствием альтернативы, да и кататься здесь никто не запрещал.


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