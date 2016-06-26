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Новости / Общество

Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сирот

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 150 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Дети-сироты смогут встретить новый год в новой квартире. Уже состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме, построенном специально для сирот.

В девятиэтажке на улице Энтузиастов, 23-а 117 квартир-студий площадью 26 кв. метров, с балконами. Готов к работе лифт. В каждой квартире установлены плиты и сантехника. Дом полностью подключён ко всем сетям.

Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сиротМАРИЯ ОЖЕГОВА:
«Я надеюсь, что смогу обустроить там все по своему вкусу, что мне там будет комфортно, уютно, и мне не придется там скучать».
 
 
 
Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сиротМИХАИЛ РЯДЧЕНКО:
«Сейчас я учусь, главное, работу найти, а квартира - государство уже позаботилось обо мне, дало квартиру хорошую».
 
 
У дома будет оборудована детская площадка с живой изгородью, разбиты газоны и посажены деревья.

Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сиротЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы очень тщательно следили за строительством этого дома, с того момента, когда был заложен фундамент, и практически каждые две недели мы были на строительстве этого дома».
 
 
Квартиры, как и в прошлом году, распределялись методом открытой жеребьевки. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья - только на первом и втором этажах. В Урванцево уже есть школа, строится современный детский сад.

Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сиротЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«В следующем году мы туда построим дорогу, уже средства выделены, и так постепенно будем обживать этот новый микрорайон».
 
 
И хотя ребята пока не получили ключи от квартир, они уже мечтают, как обустроят свое новое жилье.

Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сиротАНАСТАСИЯ КОТОМИНА:
«Хочу много-много цветов, красивые обои, диван такой большой угловой и много картин, фотографий, чтоб такой живой был интерьер».
 
 
Добавим, что дом в Урванцево стал восьмым по счёту, построенным в рамках государственной программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


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