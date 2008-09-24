Пленум кировских коммунистов

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В областном центре состоялся пленум кировского регионального отделения КПРФ. Делегаты обсудили задачи по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи и подвели итоги 100-летнего юбилея комсомола.Ключевым звеном в работе с молодежью в КПРФ является Ленинский комсомол. Сегодня в нем состоит 25 тысяч комсомольцев в 80 регионах страны. Кировское областное отделение комсомольской организации насчитывает 975 человек. На данный момент организация ЛКСМ представлена в 5-ти муниципальных образованиях. Напомним, в этом году Комсомол отметил 100-летний юбилей.В организации в основном состоят студенты и школьники. Весь прошлый отчетный период комсомол проходил период формирования, где выстраивалась структура и закрепление в районах и школах. КПРФ собирается усилить работу в воспитании молодежи через создание и укрепление комсомольских и пионерских организаций. Ее задача - повышение уровня интеллектуальной и политической подготовки молодых коммунистов.