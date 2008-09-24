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Новости / Общество

Пленум кировских коммунистов

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 117 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре состоялся пленум кировского регионального отделения КПРФ. Делегаты обсудили задачи по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи и подвели итоги 100-летнего юбилея комсомола.

Ключевым звеном в работе с молодежью в КПРФ является Ленинский комсомол. Сегодня в нем состоит 25 тысяч комсомольцев в 80 регионах страны. Кировское областное отделение комсомольской организации насчитывает 975 человек. На данный момент организация ЛКСМ представлена в 5-ти муниципальных образованиях. Напомним, в этом году Комсомол отметил 100-летний юбилей.

Пленум кировских коммунистов МАРИНА СОЗОНТОВА, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:
«На будущий год исполняется 100 лет кировскому Комсомолу, поэтому это будет год комсомола. А молодежь, они у нас сегодня ходят по школам. Комсомольцы рассказывают о знамени Победы, об истории. Доносят правдивую информацию».

В организации в основном состоят студенты и школьники. Весь прошлый отчетный период комсомол проходил период формирования, где выстраивалась структура и закрепление в районах и школах. КПРФ собирается усилить работу в воспитании молодежи через создание и укрепление комсомольских и пионерских организаций. Ее задача - повышение уровня интеллектуальной и политической подготовки молодых коммунистов.

МАРИНА СОЗОНТОВА, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:
«После того, как Грудинина выдвинули, сюда пошел поток людей достаточно активных. Не хочу сказать, что молодых, а именно зрелых от 30 до40. Сейчас до 44 считает официально молодыми, значит да, пополнение молодыми и прием в партию».


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