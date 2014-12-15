Госуслуги МВД

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Представители Общественного совета при УМВД побывали в подразделении, где оказываются государственные услуги по линии Министерства внутренних дел России.Региональный отдел по вопросам миграции переехал с улицы Красина в центр Кирова чуть больше года назад. Сейчас он находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 57. И горожане могут получить здесь 29 государственных услуг МВД России.Кировчане могут оформить паспорт, зарегистрироваться по месту жительства и месту пребывания, получить адресно-справочную информацию. Количество посетителей ежедневно превышает 50 человек, поэтому здесь внедрена система электронной очереди. Кроме того, есть предварительная запись. Консультанты не только ответят на вопросы, но и помогут кировчанам подать любое заявление через портал госуслуг. В ходе визита представители Общественного совета при УМВД дали оценку деятельности подразделения.Добавим, что общественный контроль подразделений, в которых населению региона оказываются государственные услуги по линии МВД России, будет продолжаться.