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В Кировском центре травматологии растет число пациентов, пострадавших на гололёде

Сегодня, 11:00 | Просмотров: 0 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Ежедневно статистика падений людей на улицах города пополняется новыми случаями. В Центре травматологии рассказали, что общее количество получивших травмы при падении на улице сопоставимо с прошлым годом.

В Кировском центре травматологии растет число пациентов, пострадавших на гололёдеОЛЬГА ЧАНЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Зима - это не только красивый пейзаж, активные виды спорта и любимый праздник. Это еще и горячая пора для врачей. Резкое похолодание, смена температуры и образовавшийся на дорогах гололед часто являются причиной травм».
 
 
В прошлую зиму в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с травмами в результате падений поступили более 400 человек. За первый месяц этой зимы - около 100. Эту пациентку несколько минут назад привезли в приемное отделение на машине скорой помощи. Бригаду медиков вызвали прохожие.

НАДЕЖДА ЧИРКОВА:
«Я шла через дорогу у Севера, дорога скользкая, припорошена снегом, лед я не увидела и упала на бок. Встала, вроде ничего, потом упала и дальше не смогла идти».
 
 
Падение опасно для человека любого возраста, но особенно для пожилых, так как они склонны к переломам. Структура травм из года в год не меняется: ушибы, растяжения, переломы.

В Кировском центре травматологии растет число пациентов, пострадавших на гололёдеСЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Если человек ощущает, что своими силами он не может справиться, нужно обратиться к окружающим или вызвать скорую помощь, не нужно через силу усугублять свое состояние».

Врачи не советуют заниматься и самолечением, так как последствия даже, казалось бы, легкого ушиба могут быть непредсказуемы. Ну а вообще нужно постараться максимально обезопасить себя от падений, выбирать удобную, устойчивую обувь, а путь максимально безопасным, там, где есть освещение и меньше льда. Серьезная опасность подстерегает на ступеньках домов, магазинов, тротуаров, на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, где традиционно образуется накат.

ОЛЬГА ЧАНЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Серьезная опасность подстерегает и там, где, казалось бы, ровная не скользкая пешеходная дорожка, но с кровли дома свисают сосульки. Год из года зимой и с наступлением весны происходят случаи, когда не только сами люди, поскользнувшись, падают, а на них падают глыбы льда и снега».

Минувшая зима, в этом плане, была относительно спокойной, однако еще свежи в памяти случаи, когда в Кирове сход снега с крыш зданий приводил к трагическим последствиям. В общем, зима то время года, когда нужно быть предельно внимательными на улице и не уповать только на расторопность коммунальных служб.


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