В Кировском центре травматологии растет число пациентов, пострадавших на гололёде
ОЛЬГА ЧАНЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
НАДЕЖДА ЧИРКОВА:
СЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Если человек ощущает, что своими силами он не может справиться, нужно обратиться к окружающим или вызвать скорую помощь, не нужно через силу усугублять свое состояние».
Врачи не советуют заниматься и самолечением, так как последствия даже, казалось бы, легкого ушиба могут быть непредсказуемы. Ну а вообще нужно постараться максимально обезопасить себя от падений, выбирать удобную, устойчивую обувь, а путь максимально безопасным, там, где есть освещение и меньше льда. Серьезная опасность подстерегает на ступеньках домов, магазинов, тротуаров, на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, где традиционно образуется накат.
ОЛЬГА ЧАНЦЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Серьезная опасность подстерегает и там, где, казалось бы, ровная не скользкая пешеходная дорожка, но с кровли дома свисают сосульки. Год из года зимой и с наступлением весны происходят случаи, когда не только сами люди, поскользнувшись, падают, а на них падают глыбы льда и снега».
Минувшая зима, в этом плане, была относительно спокойной, однако еще свежи в памяти случаи, когда в Кирове сход снега с крыш зданий приводил к трагическим последствиям. В общем, зима то время года, когда нужно быть предельно внимательными на улице и не уповать только на расторопность коммунальных служб.
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