В партии древесины для продажи Россельхознадзор обнаружил опасного для леса жука

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Сотрудники Россельхознадзора побывали в Слободском и Белохолуницком районах на отгрузочных площадках лесопродукции, предназначенной для реализации. Наперевес с топорами искали вредителей.Такие досмотры проводятся для того, чтобы лес, вывозимый из фитосанитарной зоны Кировской области, был чист. В случаях выявления признаков заражения или опасных насекомых проводятся лабораторные исследования, в центре карантина растений выясняется соответствие продукции требованиям. Первые в черном списке - усачи рода Монохамус. Но опасны не сами жуки, а их личинки, которые являются переносчиками сосновой стволовой нематоды.В некоторых стволах деревьев личинок или уже взрослых жуков не находят, но есть ходы, которые они оставили.При обнаружении усача, главное, быть аккуратным.При досмотре был выявлен один карантинный организм - усач рода Монохамус. Пока проводятся экспертизы, реализация партии леса запрещена. По результатам исследований будет выдано предписание о пересортировке, а в редких случаях - и об уничтожении древесины. Добавим, что с начала года было выявлено 202 случая заражения леса карантинными вредителями.