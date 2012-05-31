В партии древесины для продажи Россельхознадзор обнаружил опасного для леса жука
Такие досмотры проводятся для того, чтобы лес, вывозимый из фитосанитарной зоны Кировской области, был чист. В случаях выявления признаков заражения или опасных насекомых проводятся лабораторные исследования, в центре карантина растений выясняется соответствие продукции требованиям. Первые в черном списке - усачи рода Монохамус. Но опасны не сами жуки, а их личинки, которые являются переносчиками сосновой стволовой нематоды.
- Окуклился товарищ, окуклился и вылез - вот выходное отверстие.
В некоторых стволах деревьев личинок или уже взрослых жуков не находят, но есть ходы, которые они оставили.
- Есть подозрения, что в данном бревне присутствуют усачи рода Монохамус, вот видно, что распилено было, пожелтения есть у хода.
При обнаружении усача, главное, быть аккуратным.
- Ну всё - помещаем организм в пробирку, запаковываем и везём в лабораторию на дальнейшую идентификацию.
СВЕТЛАНА БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Вся продукция, отгружаемая и реализуемая с территории Кировской области, обязательно должна пройти фитосанитарный контроль. В случае реализации такой продукции по территории Российской Федерации оформляется карантинный сертификат. Если продукция уходит на экспорт, то в данном случае оформляются фитосанитарные сертификаты».
При досмотре был выявлен один карантинный организм - усач рода Монохамус. Пока проводятся экспертизы, реализация партии леса запрещена. По результатам исследований будет выдано предписание о пересортировке, а в редких случаях - и об уничтожении древесины. Добавим, что с начала года было выявлено 202 случая заражения леса карантинными вредителями.
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