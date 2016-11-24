В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей. Какие темы и проблемы волнуют современных подростков?
В конкурсной программе принимают участие коллективы разного состава: школьники, студенты университетов и колледжей, студийцы из театров. Организаторами стали министерство спорта и молодёжной политики Кировской области, областной Дворец молодёжи и центр социально-психологической помощи.
ДМИТРИЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЁЖИ:
«В современном мире очень много формы и очень мало содержания. У нас содержание выходит на первый план. После каждого действия идет обсуждение со зрителями и выявления корня той или иной социальной проблемы».
Социальные спектакли затрагивают проблемы негативных явлений в молодёжной среде. Цель - фестиваля - привлечь молодёжь к занятиям творчеством, и помочь решить сложные жизненные проблемы через технологию социального театра.
ЕКАТЕРИНА ГОНЦОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "КАВАРДАК" (Г. КИРС):
«Мы играем новеллу "Почему". В ней затрагивают темы - почему человек становится вдруг одиноким в 10 классе, хотя у него было много друзей, почему люди расстаются?».
ГРИГОРИЙ КАЗАРИН, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ (Г. КИРС):
«Для меня главный вопрос - это предательство и почему люди никак не могут отлипнуть от своих гаджетов и социальных сетей».
Участники представят своё творчество в четырех различных номинациях: профилактика негативных явлений среди молодёжи, проблемы отношений с окружающим миром, проблемы выбора и личной ответственности, проблемы социальной ответственности.
Областной фестиваль социальных спектаклей проходит в Кирове с 2011 года. За это время на фестивальных площадках было показано более 50 постановок на острые социальные темы. В их обсуждении приняли участие около 3000 человек.
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