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В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей

Сегодня, 15:32 | Просмотров: 96 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей. Какие темы и проблемы волнуют современных подростков?

В конкурсной программе принимают участие коллективы разного состава: школьники, студенты университетов и колледжей, студийцы из театров. Организаторами стали министерство спорта и молодёжной политики Кировской области, областной Дворец молодёжи и центр социально-психологической помощи.

В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей ДМИТРИЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЁЖИ:
«В современном мире очень много формы и очень мало содержания. У нас содержание выходит на первый план. После каждого действия идет обсуждение со зрителями и выявления корня той или иной социальной проблемы».
 
 
Социальные спектакли затрагивают проблемы негативных явлений в молодёжной среде. Цель - фестиваля - привлечь молодёжь к занятиям творчеством, и помочь решить сложные жизненные проблемы через технологию социального театра.

В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей ЕКАТЕРИНА ГОНЦОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "КАВАРДАК" (Г. КИРС):
«Мы играем новеллу "Почему". В ней затрагивают темы - почему человек становится вдруг одиноким в 10 классе, хотя у него было много друзей, почему люди расстаются?».

В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей ГРИГОРИЙ КАЗАРИН, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ (Г. КИРС):
«Для меня главный вопрос - это предательство и почему люди никак не могут отлипнуть от своих гаджетов и социальных сетей».
 
 
Участники представят своё творчество в четырех различных номинациях: профилактика негативных явлений среди молодёжи, проблемы отношений с окружающим миром, проблемы выбора и личной ответственности, проблемы социальной ответственности.
 
 
Областной фестиваль социальных спектаклей проходит в Кирове с 2011 года. За это время на фестивальных площадках было показано более 50 постановок на острые социальные темы. В их обсуждении приняли участие около 3000 человек.


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