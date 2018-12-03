Уржумские пожарные учатся проходить сквозь огонь.
В уржумской ПЧ-18 появился новый тренировочный объект – огневая полоса психологической подготовки.
Пожарные построили ее своими силами.
Огневая полоса - важная часть подготовки газодымозащитников Уржумского пожарно-спасательного гарнизона.
Она состоит из следующих элементов: трап (когда пожарные передвигаются над горящей жидкостью), противень, колодец, коллектор, лестница и качающийся трап.
В 2019 планируется провести строительство 2-й очереди огневой полосы, к ней будут добавлены новые элементы.
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