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Новости / Общество

Уржумские пожарные учатся проходить сквозь огонь.

Сегодня, 15:49 | Просмотров: 51 | Версия для печати
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В уржумской ПЧ-18 появился новый тренировочный объект – огневая полоса психологической подготовки.
 
Пожарные построили ее своими силами.
 
Огневая полоса - важная часть подготовки газодымозащитников Уржумского пожарно-спасательного гарнизона.
 
Она состоит из следующих элементов: трап (когда пожарные передвигаются над горящей жидкостью), противень, колодец, коллектор, лестница и качающийся трап.
 
В 2019 планируется провести строительство 2-й очереди огневой полосы, к ней будут добавлены новые элементы.
 
 
Уржумские пожарные учатся проходить сквозь огонь. Уржумские пожарные учатся проходить сквозь огонь. Уржумские пожарные учатся проходить сквозь огонь. Уржумские пожарные учатся проходить сквозь огонь.


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