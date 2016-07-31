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Новости / Общество

В селе Полом впервые состоится богослужение архиерейским чином в Благовещенской церкви.

Сегодня, 15:57 | Просмотров: 44 | Версия для печати
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16 декабря 2018 года митрополит Вятский и Слободской Марк возглавит служение Божественной литургии в Благовещенской церкви села Полом.
 
Первая деревянная церковь была построена здесь в 1660 году. Каменный храм был возведен почти век спустя - в 1750 году. Впоследствии церковь перестраивали несколько раз.
 
Купола и потолок храма расписывали художники из Москвы и Петербурга. Колокола были отлиты на холуницких заводах.
 
После октябрьской революции в последний раз колокольный звон прозвучал над селом в 1938 году. В 1941-ом Благовещенская церковь была уничтожена. Накануне этого жителей села эвакуировали в ближайший лес, а взрывники из воинской части заложили в выдолбленные в стенах шурфы динамит.
 
После взрыва остались лишь два черных столба – остова колокольни и холодной церкви. Позднее и эти столбы сломали, кирпич пустили на строительство аэродрома у деревни Большой Перелаз.
 
В конце 2005 года жители села обратились к властям с просьбой восстановить церковь. По благословению митрополита Хрисанфа начались работы, которые продолжились при митрополите Вятском и Слободском Марке.
 
по информации вятская-епархия.рф


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