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Кировчане увидели "танцы на вертикали"

Вчера, 15:12 | Просмотров: 117 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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До новогодних праздников еще две недели, но кировчане уже стали зрителями эффектного шоу. Супруги Сапожниковы в очередной раз исполнили «танец на вертикали» на стене заброшенного здания. Происходящее, действительно, впечатляет, но вот насколько это безопасно?

Полёт души и тела: Дед Мороз со своей избранницей снова на высоте. Причем, во всех смыслах. Они не просто ползают по стенам зданий, танцуют на них. Движения плавные, как в невесомости, а за внешней легкостью — годы упорных тренировок.

Кировчане увидели "танцы на вертикали" ОЛЕГ САПОЖНИКОВ, ТАНЦОР НА ВЕРТИКАЛИ:
«Это движение у нас новое и не приветствуется теми, кто может позволить нам заниматься на высоких зданиях. Поэтому репетируем на заброшках. В Залах небольших».

Вид искусства довольно опасный, но, глядя на эту парочку, кажется, ей неведомо, что такое страх, и цель у неё одна: эпатировать публику. На самом деле это не так. По словам Гульнары, если страха нет - на высоте делать нечего.

Кировчане увидели "танцы на вертикали" ГУЛЬНАРА САПОЖНИКОВА, ТАНЦОВЩИЦА НА ВЕРТИКАЛИ:
«Волнение всегда есть. И мы из-за страха адекватно начинаем относиться к тому месту, где мы находимся. Оценивать, и в определенных обстоятельствах действовать, так или иначе».

Техника безопасности — превыше всего. В таких танцах используется специальное снаряжение. А сами танцоры профессионально занимаются промышленным альпинизмом и имеют соответствующие документы. Повторять такие трюки самостоятельно - опасно для жизни!
 
 
ОЛЕГ САПОЖНИКОВ, ТАНЦОР НА ВЕРТИКАЛИ:
«Когда человек осваивается, он поднимается все выше и выше, и уже ребята говорят: еще выше хотим, но пока мы ограничены — 4 этажа».

Светлана делает первые шаги в этом направлении танцевального искусства. У нее, как у ведущей телесных практик, интерес не только личный, но и профессиональный.

Кировчане увидели "танцы на вертикали" СВЕТЛАНА РУДАКОВА, ТЕЛЕСНЫЙ КОУЧ:
«Мне любые движения интересно исследовать. А здесь, конечно азарт, такое детское состояние на веревке. Забытое. Мне очень хотелось попробовать, вот, удалось».

Пока «ученики» осваивают этот необычный вид искусства, «учителя» штурмуют новые высоты. В настоящий момент супруги Сапожниковы ведут переговоры с Омским театром на постановку спектакля с элементами вертикально танца.


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