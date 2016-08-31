Кировчане увидели "танцы на вертикали"
Полёт души и тела: Дед Мороз со своей избранницей снова на высоте. Причем, во всех смыслах. Они не просто ползают по стенам зданий, танцуют на них. Движения плавные, как в невесомости, а за внешней легкостью — годы упорных тренировок.
ОЛЕГ САПОЖНИКОВ, ТАНЦОР НА ВЕРТИКАЛИ:
«Это движение у нас новое и не приветствуется теми, кто может позволить нам заниматься на высоких зданиях. Поэтому репетируем на заброшках. В Залах небольших».
Вид искусства довольно опасный, но, глядя на эту парочку, кажется, ей неведомо, что такое страх, и цель у неё одна: эпатировать публику. На самом деле это не так. По словам Гульнары, если страха нет - на высоте делать нечего.
ГУЛЬНАРА САПОЖНИКОВА, ТАНЦОВЩИЦА НА ВЕРТИКАЛИ:
«Волнение всегда есть. И мы из-за страха адекватно начинаем относиться к тому месту, где мы находимся. Оценивать, и в определенных обстоятельствах действовать, так или иначе».
«Когда человек осваивается, он поднимается все выше и выше, и уже ребята говорят: еще выше хотим, но пока мы ограничены — 4 этажа».
Светлана делает первые шаги в этом направлении танцевального искусства. У нее, как у ведущей телесных практик, интерес не только личный, но и профессиональный.
СВЕТЛАНА РУДАКОВА, ТЕЛЕСНЫЙ КОУЧ:
«Мне любые движения интересно исследовать. А здесь, конечно азарт, такое детское состояние на веревке. Забытое. Мне очень хотелось попробовать, вот, удалось».
Пока «ученики» осваивают этот необычный вид искусства, «учителя» штурмуют новые высоты. В настоящий момент супруги Сапожниковы ведут переговоры с Омским театром на постановку спектакля с элементами вертикально танца.
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