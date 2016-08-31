Кировчане увидели "танцы на вертикали"

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Техника безопасности — превыше всего. В таких танцах используется специальное снаряжение. А сами танцоры профессионально занимаются промышленным альпинизмом и имеют соответствующие документы. Повторять такие трюки самостоятельно - опасно для жизни!

До новогодних праздников еще две недели, но кировчане уже стали зрителями эффектного шоу. Супруги Сапожниковы в очередной раз исполнили «танец на вертикали» на стене заброшенного здания. Происходящее, действительно, впечатляет, но вот насколько это безопасно?Полёт души и тела: Дед Мороз со своей избранницей снова на высоте. Причем, во всех смыслах. Они не просто ползают по стенам зданий, танцуют на них. Движения плавные, как в невесомости, а за внешней легкостью — годы упорных тренировок.Вид искусства довольно опасный, но, глядя на эту парочку, кажется, ей неведомо, что такое страх, и цель у неё одна: эпатировать публику. На самом деле это не так. По словам Гульнары, если страха нет - на высоте делать нечего.Светлана делает первые шаги в этом направлении танцевального искусства. У нее, как у ведущей телесных практик, интерес не только личный, но и профессиональный.Пока «ученики» осваивают этот необычный вид искусства, «учителя» штурмуют новые высоты. В настоящий момент супруги Сапожниковы ведут переговоры с Омским театром на постановку спектакля с элементами вертикально танца.