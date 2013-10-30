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Новости / Общество

Работа социального комитета ОЗС

Вчера, 17:20 | Просмотров: 100 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Конец года - время подведения итогов. Наша съемочная группа побывала на заседании социального комитета областного законодательного собрания и пообщалась с председателем Галиной Бурковой, которая подвела итоги работы.

Надо сказать, что социальный комитет рассматривает те вопросы, которые касаются практически каждого жителя нашего региона. В плане работы комитета это и контроль за расходованием бюджетных средств, это и заслушивание представителей различных министерств по направлениям деятельности. Депутаты держали на контроле вопросы образования, культуры, здравоохранения.

Работа социального комитета ОЗСГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На комитете мы рассматривали вопросы по доступной среде. Это для инвалидов выделялись средства на обеспечение доступной среды в те учреждения и культурного, спортивного назначения, которые посещают наши инвалиды».
 
 
Не менее важными были вопросы и при принятии бюджета, который носит социальный характер: 66,5 % всех расходов бюджета будут направлены на решение как раз социальных вопросов. Добавим, что на контроле комитета на будущий год остается немало вопросов, среди которых и лекарственное обеспечение населения.


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