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Новости / Общество

В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

Вчера, 19:04 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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В регионе продолжается подготовка к полному переходу на цифровой формат телевещания.
 
10 бесплатных общедоступных каналов первого мультиплекса уже работает на всей территории Кировской области. Вещание второго началось в тестовом режиме в 27 районах.
 
Полный переход на «цифру» должен быть завершен до 15 апреля 2019 года. Покрытие бесплатным цифровым вещанием с наземных передатчиков обеспечено для 98,6% населения Кировской области. В 1,4% территорий цифровое телевидение будет доступно с помощью спутникового оборудования.
 
Абонентам кабельного, спутникового и интернет-телевидения приобретать дополнительное оборудование не нужно.
 
Большинство современных телевизоров уже имеют встроенный цифровой тюнер, поэтому для получения доступа к качественному бесплатному телевещанию в цифровом формате достаточно иметь антенну ДМВ-диапазона и перенастроить телевизор на прием цифрового сигнала.
 
Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. На сайте регионального министерства информационных технологий и связи создан специальный раздел, посвященный цифровому телевидению. Здесь на карте можно увидеть, находится ли ваш населенный пункт в зоне покрытия цифровым эфирным ТВ.
 
Кроме того, функционирует официальный сайт РТРС - Смотрицифру.рф и телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02, куда также можно обратиться с вопросами по переходу на цифровое телевидение.
 
Правительством Кировской области для социально незащищенных слоев населения при переходе на цифровое ТВ разработаны меры соцподдержки.
 
Речь идет о компенсации малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами приобретения и подключения оборудования, необходимого для перехода на «цифру». Мера поддержки будет оказана, если представители льготных категорий граждан купили необходимое оборудование в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
 
Размеры компенсаций: 1000 рублей на покупку цифровой приставки и телевизионной антенны, 6000 рублей - комплекта спутникового телевидения (для населенных пунктов, где иной возможности приема цифрового ТВ не существует).
 
Прием заявлений на компенсацию затрат будет организован с 9 января 2019 года во всех центрах «Мои Документы» Кировской области.


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