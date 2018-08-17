В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

Поделиться новостью:

В регионе продолжается подготовка к полному переходу на цифровой формат телевещания.

10 бесплатных общедоступных каналов первого мультиплекса уже работает на всей территории Кировской области. Вещание второго началось в тестовом режиме в 27 районах.

Полный переход на «цифру» должен быть завершен до 15 апреля 2019 года. Покрытие бесплатным цифровым вещанием с наземных передатчиков обеспечено для 98,6% населения Кировской области. В 1,4% территорий цифровое телевидение будет доступно с помощью спутникового оборудования.

Абонентам кабельного, спутникового и интернет-телевидения приобретать дополнительное оборудование не нужно.

Большинство современных телевизоров уже имеют встроенный цифровой тюнер, поэтому для получения доступа к качественному бесплатному телевещанию в цифровом формате достаточно иметь антенну ДМВ-диапазона и перенастроить телевизор на прием цифрового сигнала.

Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. На сайте регионального министерства информационных технологий и связи создан специальный раздел, посвященный цифровому телевидению. Здесь на карте можно увидеть, находится ли ваш населенный пункт в зоне покрытия цифровым эфирным ТВ.

Кроме того, функционирует официальный сайт РТРС - Смотрицифру.рф и телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02, куда также можно обратиться с вопросами по переходу на цифровое телевидение.

Правительством Кировской области для социально незащищенных слоев населения при переходе на цифровое ТВ разработаны меры соцподдержки.

Речь идет о компенсации малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами приобретения и подключения оборудования, необходимого для перехода на «цифру». Мера поддержки будет оказана, если представители льготных категорий граждан купили необходимое оборудование в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Размеры компенсаций: 1000 рублей на покупку цифровой приставки и телевизионной антенны, 6000 рублей - комплекта спутникового телевидения (для населенных пунктов, где иной возможности приема цифрового ТВ не существует).

Прием заявлений на компенсацию затрат будет организован с 9 января 2019 года во всех центрах «Мои Документы» Кировской области.