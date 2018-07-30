Житель Кирова задолжал по алиментам 700 тысяч рублей.
Суд приговорил должника к 4 месяцам колонии общего режима.
Мировой судья судебного участка № 69 Первомайского судебного района вынес приговор кировчанину, который длительное время не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетних детей.
Задолженность составила более 700 000 рублей.
Мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления с назначением наказания в виде 8 месяцев исправительных работ.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова.
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