В Кирове эвакуируют автомобили, мешающие уборке улиц.

Поделиться новостью:

При поддержке ГИБДД эвакуация была проведена в мкр. Чистые пруды.

На участке от улицы Украинской до Мостовицкой установлены знаки, запрещающие остановку – с одной стороны дороги по четным числам, с другой по нечетным, а также таблички «Работает эвакуатор».

Техника вышла на уборку снега с прилотковой части дороги именно с нечетной стороны, там, где сегодня запрещена стоянка автомобилей. При этом помеху снегоуборочной технике создали несколько транспортных средств.

Подрядчики обратились за помощью к ГИБДД.

Особенно много участков, заставленных автомобилями, в микрорайонах плотной застройки: Чистые пруды и юго-западная часть города. В Дирекции дорожного хозяйства напоминают водителям о необходимости обращать внимание на знаки, запрещающие остановку или стоянку, особенно в зимнее время, когда подрядчики проводят интенсивную работу по очистке дорог от снега.

На участках, где такие знаки не установлены, подрядные организации применяют процедуру перемещения автомобилей, без эвакуации на штрафстоянку. На таких участках дорожники заранее выставляют временные знаки, информирующие о предстоящей уборке проезжей части.