Вода в реке Вятке пошла на убыль.

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За два дня уровень воды в черте г. Кирова понизился на 3 см.

Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

По информации ЕДДС, на сегодня уровень воды в Вятке составляет 328 см от нулевого поста.

Самое низкое половодье было отмечено в 2009 году. В пик паводка, который пришелся на 9 мая, вода в реке достигла всего 281 см.

Добавим, что в районе Кирово-Чепецка также зафиксирован спад уровня воды. В Слободском районе за 2 дня вода прибыла на 22 см.

Не исключен рост и в верховьях Вятки. Но значительного подъема специалисты уже не ожидают.

Добавим, что на сегодня сохраняется подтопление дороги в Широковском, к жилым территориям вода не подошла.