Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

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Пенсионер из г. Актау (Казахстан) обратился в ОНФ с просьбой подтвердить, что именно его родственник похоронен в Кирове.

Пенсионер нашел информацию о том, что красноармеец Султангали Юсупов умер в эвакогоспитале в Кирове и был похоронен в братской могиле на Лобановском кладбище.

Но убедиться в этом лично возможности не было. К сожалению, ни фотографии, ни каких-либо иных сведений о Султангали не сохранилось.

Известно только, что на момент призыва в ряды Красной Армии ему было 20 лет. Он работал на Макатском нефтяном месторождении, был призван на фронт с самого начала Великой Отечественной войны.

Активисты ОНФ не только подтвердили информацию о месте захоронения бойца и выслали в Казахстан фотографии мемориала, но и в канун Дня Победы возложили цветы и свечи в память обо всех, кто там захоронен.

Кроме того, в рамках акции «Судьба солдата» в Москву направлен запрос на поиск дополнительной информации о Султангали Юсупове в архивах Министерства обороны РФ.

Уже в этом году родственник Султангали Юсупова надеется приехать в Киров из Казахстана, чтобы почтить память деда и привезти на место его захоронения горсть родной земли.