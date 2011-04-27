Жителям области помогут найти пропавших во время ВОВ родственников

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В региональном отделении Народного фронта открылась общественная приёмная, где можно узнать о судьбах погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.С момента окончания Великой Отечественной войны прошли десятки лет, но далеко не обо всех её участниках их близким известна хоть какая-нибудь информация. В первую очередь, общественная приёмная направлена на людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно отыскать информацию в открытых источниках в интернете.Семье Анны Яковлевны пришла только похоронка о её брате - он пропал без вести в марте 42-го. Больше они про него ничего не знали.Приёмная работает с 6 по 8 мая включительно с 11 до 13 часов дня.