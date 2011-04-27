Жителям области помогут найти пропавших во время ВОВ родственников
- Их просто всех расстреляли, и мне интересно, или он в этом полку, потому что там всего 26 человек выжило, но когда закончилась эта операция - десятого, значит, он погиб 11-го - как раз там.
- Да, по времени как раз подходит.
С момента окончания Великой Отечественной войны прошли десятки лет, но далеко не обо всех её участниках их близким известна хоть какая-нибудь информация. В первую очередь, общественная приёмная направлена на людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно отыскать информацию в открытых источниках в интернете.
- Был у меня братик, ушёл на войну и не вернулся, 17-го года, Вожгальского района. - Так, брат, а как его звали?
- Игнатий Яковлевич.
Семье Анны Яковлевны пришла только похоронка о её брате - он пропал без вести в марте 42-го. Больше они про него ничего не знали.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Люди приходят к нам, и мы просто в их присутствии пытаемся найти данные по открытым источникам, самый известный сайт - это "Память народа", то есть эти ресурсы мы пользуем. Если мы не нашли этих данных, то мы можем составить и через себя отправить заявку в министерство обороны».
Приёмная работает с 6 по 8 мая включительно с 11 до 13 часов дня.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!