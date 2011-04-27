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Новости / Общество

Жителям области помогут найти пропавших во время ВОВ родственников

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 152 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В региональном отделении Народного фронта открылась общественная приёмная, где можно узнать о судьбах погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

- Их просто всех расстреляли, и мне интересно, или он в этом полку, потому что там всего 26 человек выжило, но когда закончилась эта операция - десятого, значит, он погиб 11-го - как раз там.
- Да, по времени как раз подходит.

С момента окончания Великой Отечественной войны прошли десятки лет, но далеко не обо всех её участниках их близким известна хоть какая-нибудь информация. В первую очередь, общественная приёмная направлена на людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно отыскать информацию в открытых источниках в интернете.

- Был у меня братик, ушёл на войну и не вернулся, 17-го года, Вожгальского района. - Так, брат, а как его звали?
- Игнатий Яковлевич.

Семье Анны Яковлевны пришла только похоронка о её брате - он пропал без вести в марте 42-го. Больше они про него ничего не знали.

Жителям области помогут найти пропавших во время ВОВ родственниковДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Люди приходят к нам, и мы просто в их присутствии пытаемся найти данные по открытым источникам, самый известный сайт - это "Память народа", то есть эти ресурсы мы пользуем. Если мы не нашли этих данных, то мы можем составить и через себя отправить заявку в министерство обороны».

Приёмная работает с 6 по 8 мая включительно с 11 до 13 часов дня.


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