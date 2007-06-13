В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назад
Сослуживцы давно не собирались вместе. Несмотря на встречу, сегодня не до улыбок. Они вспоминают двух товарищей. Инспектор ГАИ Виктор Ходырев и оперуполномоченный Василий Пасынков 30-ть лет назад отправились в рейд. Возле деревни Никулята они остановили автомобиль.
ГЕННАДИЙ ЦЕЛИЩЕВ, В 1985 ГОДУ ЗАМПОЛИТ УНИНСКОГО РОВД:
«Ехала троица. Не судимые, спокойные, нормальные, вроде бы работяги унинские. Составили протокол за управление автотранспортом в пьяном виде. Они на это озлобились».
Вместо того, чтобы проспаться, пьяные злоумышленники пришли домой и взяли оружие. Они подкараулили автомобиль с обидевшими их милиционерами.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Нападение произошло здесь. Сейчас на этом месте установлена памятная стелла. Сотрудники милиции двигались в сторону деревни Ключи. Злоумышленники были вооружены охотничьими ружьями. Каждый из них сделал по 6 выстрелов. Милиционеры скончались на месте».
Стреляли двое. Убийц приговорили к высшей мере наказания. Инспектора ГАИ Виктора Ходырева и оперуполномоченного Василия Пасынкова посмертно наградили орденом Красного Знамени. Сегодня на здании унинского пункта полиции в честь погибших милиционеров была установлена мемориальная доска.
- Я хочу сказать спасибо всем, кто помнит моего отца.
Дочь Василия Пасынкова - Татьяна Никулина, как и отец, связала жизнь с правоохранительными органами. Пример отца вдохновляет не только ее, но и коллег.
ТАТЬЯНА НИКУЛИНА, ДОЧЬ В.И. ПАСЫНКОВА:
«Он был храбрым, он был очень уважаемым. Уважали и любили его за то, что он знал свою профессию. Он отдавал долг родине самоотверженно».
У Виктора Ходырева детей нет. Память о нем и его подвиге сохраняют сослуживцы.
ГЕННАДИЙ ЦЕЛИЩЕВ, В 1985 ГОДУ ЗАМПОЛИТ УНИНСКОГО РОВД:
«Виктор Александрович был кристально честный человек. Очень справедливый. Очень требовательный не только к другим, но и к себе. Ко мне, я тогда молодой был, он относился, как старший брат».
Мемориальная доска - это инициатива ветеранов унинской полиции. Она станет напоминанием для молодых, как нужно относиться к службе.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большое воспитательное значение будет для всех сотрудников, когда они будут заходить в данное здание, и будут видеть, что здесь трудились сотрудники, которые погибли. Которые честно выполнили свой долг перед жителями унинского района».
Инспектора ГАИ Виктора Ходырева и оперуполномоченного Василия Пасынкова до сих пор помнят и простые унинцы. В их честь каждый год проходят спортивные соревнования и другие мероприятия.
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