ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.2166
EURO: 73.0817
Погода в городе Кирове:
ночью:  +11...+13°C
утром:  +24...+26°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назад

Сегодня, 11:11 | Просмотров: 164 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Обида, как причина для убийства. В 1989-м году два унинских милиционера были расстреляны за то, что выписали штраф пьяным водителям. Тридцать лет спустя правоохранителям установили мемориальную доску при входе в пункт полиции "Унинский".

Сослуживцы давно не собирались вместе. Несмотря на встречу, сегодня не до улыбок. Они вспоминают двух товарищей. Инспектор ГАИ Виктор Ходырев и оперуполномоченный Василий Пасынков 30-ть лет назад отправились в рейд. Возле деревни Никулята они остановили автомобиль.

В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назадГЕННАДИЙ ЦЕЛИЩЕВ, В 1985 ГОДУ ЗАМПОЛИТ УНИНСКОГО РОВД:
«Ехала троица. Не судимые, спокойные, нормальные, вроде бы работяги унинские. Составили протокол за управление автотранспортом в пьяном виде. Они на это озлобились».

Вместо того, чтобы проспаться, пьяные злоумышленники пришли домой и взяли оружие. Они подкараулили автомобиль с обидевшими их милиционерами.

В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назадАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Нападение произошло здесь. Сейчас на этом месте установлена памятная стелла. Сотрудники милиции двигались в сторону деревни Ключи. Злоумышленники были вооружены охотничьими ружьями. Каждый из них сделал по 6 выстрелов. Милиционеры скончались на месте».

Стреляли двое. Убийц приговорили к высшей мере наказания. Инспектора ГАИ Виктора Ходырева и оперуполномоченного Василия Пасынкова посмертно наградили орденом Красного Знамени. Сегодня на здании унинского пункта полиции в честь погибших милиционеров была установлена мемориальная доска.

- Я хочу сказать спасибо всем, кто помнит моего отца.

Дочь Василия Пасынкова - Татьяна Никулина, как и отец, связала жизнь с правоохранительными органами. Пример отца вдохновляет не только ее, но и коллег.

В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назадТАТЬЯНА НИКУЛИНА, ДОЧЬ В.И. ПАСЫНКОВА:
«Он был храбрым, он был очень уважаемым. Уважали и любили его за то, что он знал свою профессию. Он отдавал долг родине самоотверженно».

У Виктора Ходырева детей нет. Память о нем и его подвиге сохраняют сослуживцы.

ГЕННАДИЙ ЦЕЛИЩЕВ, В 1985 ГОДУ ЗАМПОЛИТ УНИНСКОГО РОВД:
«Виктор Александрович был кристально честный человек. Очень справедливый. Очень требовательный не только к другим, но и к себе. Ко мне, я тогда молодой был, он относился, как старший брат».

Мемориальная доска - это инициатива ветеранов унинской полиции. Она станет напоминанием для молодых, как нужно относиться к службе.

В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назадКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большое воспитательное значение будет для всех сотрудников, когда они будут заходить в данное здание, и будут видеть, что здесь трудились сотрудники, которые погибли. Которые честно выполнили свой долг перед жителями унинского района».

Инспектора ГАИ Виктора Ходырева и оперуполномоченного Василия Пасынкова до сих пор помнят и простые унинцы. В их честь каждый год проходят спортивные соревнования и другие мероприятия.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

19:12 07.05.2019


В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

19:04 07.05.2019


На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

18:51 07.05.2019


В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

18:39 07.05.2019


В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

14:12 06.05.2019


На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

14:04 06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

12:16 06.05.2019


Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

Все новости

Вести. Кировская область

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

17:48 07.05.2019


Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

17:44 07.05.2019


К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

17:40 07.05.2019


В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

11:54 07.05.2019


В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

11:12 07.05.2019


Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В праздничные дни кировский полк дорожно-патрульной службы пополнился новыми сотрудниками

13.06.2007


В праздничные дни кировский полк дорожно-патрульной службы пополнился новыми сотрудниками

Мемориальная доска

01.07.2014


Мемориальная доска

Мемориальная доска участковому Николаю Наумову в Санчурске

10.11.2014


Мемориальная доска участковому Николаю Наумову в Санчурске

Памятная доска

16.06.2010


Памятная доска

В Кирове откроют мемориальную доску Владимиру Сергеенкову

23.09.2016


В Кирове откроют мемориальную доску Владимиру Сергеенкову

Памяти погибших

09.11.2015


Памяти погибших

Популярные новости

В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

27.04.2019


В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

02.05.2019


Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх