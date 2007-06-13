В Унях установили мемориальную доску полицейским, погибшим на боевом посту 30 лет назад

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Обида, как причина для убийства. В 1989-м году два унинских милиционера были расстреляны за то, что выписали штраф пьяным водителям. Тридцать лет спустя правоохранителям установили мемориальную доску при входе в пункт полиции "Унинский".Сослуживцы давно не собирались вместе. Несмотря на встречу, сегодня не до улыбок. Они вспоминают двух товарищей. Инспектор ГАИ Виктор Ходырев и оперуполномоченный Василий Пасынков 30-ть лет назад отправились в рейд. Возле деревни Никулята они остановили автомобиль.Вместо того, чтобы проспаться, пьяные злоумышленники пришли домой и взяли оружие. Они подкараулили автомобиль с обидевшими их милиционерами.Стреляли двое. Убийц приговорили к высшей мере наказания. Инспектора ГАИ Виктора Ходырева и оперуполномоченного Василия Пасынкова посмертно наградили орденом Красного Знамени. Сегодня на здании унинского пункта полиции в честь погибших милиционеров была установлена мемориальная доска.Дочь Василия Пасынкова - Татьяна Никулина, как и отец, связала жизнь с правоохранительными органами. Пример отца вдохновляет не только ее, но и коллег.У Виктора Ходырева детей нет. Память о нем и его подвиге сохраняют сослуживцы.Мемориальная доска - это инициатива ветеранов унинской полиции. Она станет напоминанием для молодых, как нужно относиться к службе.Инспектора ГАИ Виктора Ходырева и оперуполномоченного Василия Пасынкова до сих пор помнят и простые унинцы. В их честь каждый год проходят спортивные соревнования и другие мероприятия.