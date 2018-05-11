На реке Вятке продолжается паводок.

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За сутки Вятка в черте Кирова прибыла на 1 сантиметр.

Уровень воды достиг отметки 331 см от нулевого поста.

По информации ЕДДС, подтоплений в жилом секторе нет.

За последние сутки также зафиксирован рост уровня воды в Кирово-Чепецке и Слободском - на 26 см и 27 см соответственно. По мнению специалистов, это связано с активным таянием снега в лесах, по берегам малых рек.

Серьезного влияния на ситуацию с половодьем в областном центре эти факторы не окажут.

Но уровень воды в окрестностях Кирова может еще немного подняться.