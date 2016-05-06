На улицах Кирова побывал Троллейбус Победы
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас мы находимся в троллейбусном парке, откуда по улицам города Кирова выедет троллейбус Победы. За пять часов его курсирования будут звучать военные песни и проведена не одна экскурсия. Проезд для всех жителей будет бесплатным».
До отправления троллейбуса остались считанные минуты - все участники в сборе - экскурсоводы повторяют текст, а бессменный водитель Анатолий Дуркин проверяет готовность транспорта к поездке. Троллейбусом он управляет уже сорок лет, и только ему доверяют в такой ответственный день радовать пассажиров. Говорит, что в отличие от современного транспорта этот троллейбус тяжелый и сложный.
АНАТОЛИЙ ДУРКИН, ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА ПОБЕДЫ:
«Она надёжна в каком плане? В том плане, что вы прекрасно понимаете, что дороги у нас не очень, а вот как раз по нашим дорожкам, по тем, пока их не сделали, она очень хороша, грубовата, конечно, но она хороша, надёжна, как танк».
Троллейбус ЗИУ-5 прошёл почти по всему городу - из Депо он отправился на площадь двадцатого партсъезда, потом на вокзал, обогнул улицы Щорса, Попова, Производственную, Воровского, проспект Строителей, затем полчаса была стоянка на площади маршала Конева - кировчане слушали рассказы про войну и фотографировались с машиной, затем троллейбус поколесил обратно на Авитек, а потом в Депо - ждать следующего праздника Великой Победы.
Девятиклассник Максим Бутюков как и в прошлом году помогает в организации и проведении мероприятия, говорит, что это необычно для нашего города и жаль, что такое проходит только один раз в году.
- Это билеты, чтобы впоследствии их можно было прокомпостировать и оставить как память о мероприятии. Небольшой, но символический предмет.
Когда-то именно таким образом приобретался билет. Песни под гармонь чередовались рассказами учениц 70-й школы об истории троллейбусов в нашем городе.
- Еремей Семёнович Лейферов был главным конструктором МТП-82.
Троллейбусу уже не один десяток лет, в начале двухтысячных он прошёл восстановление: поставили другой кузов, сварили новую раму, приделывали мосты от более современных троллейбусов, реконструкции подверглись и сидения. Ну и, конечно, троллейбус прошёл небольшой косметический ремонт. Теперь красивая ретро-машина курсирует, радуя жителей города.
- Я сюда зашла, мне дали билетик, ленточку, а потом они запели, у меня даже слёзы. Вообще так неожиданно и трогательно.
- Мероприятие очень интересное, нам всё нравится, спасибо за ветеранов, за Победу. Большое спасибо, вы герои, мы гордимся вами.
Атмосфера в троллейбусе была непередаваема и незабываема, все подпевали гармонистам, а кто-то даже не очень-то хотел выходить на своей остановке.
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