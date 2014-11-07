Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войны

Поделиться новостью:

Тысячи кировчан побывали на экспозиции под открытым небом, которую организовали участники клубов исторической реконструкции.Каждый год на этой площадке реконструкторы воссоздают небольшой городок с пропускным пунктом, пулемётной точкой и другими атрибутами времен Красной Армией. Все участники одеты в форму, идентичную тому периоду.- Я сержантский состав, на мне гимнастёрка, галифе, хромовые сапоги и сумка мединструктора.С такой винтовкой солдат прошёл Первую Мировую, Гражданскую войну и Великую Отечественную.Евгений шутит: штык вообще точить не стоит, зачем - им резать ничего не надо, а воткнуть и так можно.Для малышей организован танковый бой. Также каждый желающий мог посмотреть фильм "Война говорит на одном языке". Кроме того, в сквере была размещена выставка "Война в объективе", с фотографий которой смотрят настоящие герои. И здесь же можно было обратиться за помощью тем, кто не знает судьбу своих родных и близких, участвовавших или погибших на войне.