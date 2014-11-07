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Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войны

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 104 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Тысячи кировчан побывали на экспозиции под открытым небом, которую организовали участники клубов исторической реконструкции.

Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войныАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В сквере у Московской можно было увидеть реконструкцию штаба Великой Отечественной».

Каждый год на этой площадке реконструкторы воссоздают небольшой городок с пропускным пунктом, пулемётной точкой и другими атрибутами времен Красной Армией. Все участники одеты в форму, идентичную тому периоду.

- Я сержантский состав, на мне гимнастёрка, галифе, хромовые сапоги и сумка мединструктора.

Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войныЕВГЕНИЙ СМИРНОВ:
«На мне стандартная форма пехотинца времён Великой Отечественной войны, начиная с 1943 года, то есть гимнастёрка с погонами, воротничок-стойка, шаровары, сапоги, комплект подсумков, винтовка Мосина».

С такой винтовкой солдат прошёл Первую Мировую, Гражданскую войну и Великую Отечественную.

- В данном случае здесь оригинальный штык, это, так называемый, штык-блокадник, запускался в блокадном Ленинграде и больше, собственно говоря, нигде. Это не классический штык для винтовки Мосина.

Евгений шутит: штык вообще точить не стоит, зачем - им резать ничего не надо, а воткнуть и так можно.

Кировчане увидели реконструкцию штаба Великой Отечественной войныАНТОН РЯЗАНЦЕВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сегодня, наверно, изюминкой, впервые у нас налажена радиосвязь с штабом и пропускным пунктом - это самое интересное. Можно поднять трубку и поговорить, на другом конце услышать».

Для малышей организован танковый бой. Также каждый желающий мог посмотреть фильм "Война говорит на одном языке". Кроме того, в сквере была размещена выставка "Война в объективе", с фотографий которой смотрят настоящие герои. И здесь же можно было обратиться за помощью тем, кто не знает судьбу своих родных и близких, участвовавших или погибших на войне.


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