В Кирове прошел парад ретротехники

Поделиться новостью:

ЮРИЙ ВЕСНИН, УЧАСТНИК ПАРАДА РЕТРОТЕХНИКИ:

В Кирове сегодня прошел парад ретроавтомобилей. На нем можно было увидеть по-настоящему раритетные машины.Один из первых советских джипов, ГАЗ-67, использовали в разведке и в качестве штабного автомобиля, на нём перевозили противотанковые пушки, а ветровое стекло ставили вертикально, чтобы с самолёта нельзя было увидеть блики. Этот автомобиль 1943 года выпуска, и у него своя история.Практически все раритетные экземпляры прибыли на парад своим ходом, несмотря на то, что возраст некоторых довольно почтенный. Исключением стала лишь трехколесная инвалидная мотоколяска, которую в 60-е годы прозвали в народе "Циклоп" - из-за единственной фары. Некоторые авто переделаны до неузнаваемости, но от этого они привлекают еще больше внимания.Еще один редкий экземпляр ретропарада - мотоколяска, после войны на таких ездили инвалиды, здесь полностью ручное управление.С каждым годом ретропарад набирает обороты, в этом году здесь уже около шестидесяти раритетных машин и мотоциклов. Практически весь спектр отечественного автопрома - знаменитая "Победа", "Волга", линейка "Москвичей", "Жигули", "Запорожцы", а также пожарная спецтехника.