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Новости / Общество

В Кирове прошел парад ретротехники

Сегодня, 12:53 | Просмотров: 116 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове сегодня прошел парад ретроавтомобилей. На нем можно было увидеть по-настоящему раритетные машины.

В Кирове прошел парад ретротехники ВАЛЕНТИНА ПАЛКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На площади Маршала Конева - парад ретроавтомобилей. Авто- и мототехника военного и послевоенного времени в День Победы проедет по улицам Кирова к Вечному огню, с остановкой на Театральной площади. А пока жители и гости города с восторгом рассматривают раритетные автомобили, фотографируются и даже могут сесть за руль»

Один из первых советских джипов, ГАЗ-67, использовали в разведке и в качестве штабного автомобиля, на нём перевозили противотанковые пушки, а ветровое стекло ставили вертикально, чтобы с самолёта нельзя было увидеть блики. Этот автомобиль 1943 года выпуска, и у него своя история.

В Кирове прошел парад ретротехники ЕВГЕНИЙ НОСОВ УЧАСТНИК ПАРАДА РЕТРОТЕХНИКИ:
«Машина до этого стояла на Дальнем Всостоке, во время войны она была на консервации, потому и выжила, командир части после дембеля увез ее сюда в Киров, на родину. Она стояла 25 лет, на ней не было генератора и помпы, я ее пригнал в гараж и решил завести, и она завелась».

Практически все раритетные экземпляры прибыли на парад своим ходом, несмотря на то, что возраст некоторых довольно почтенный. Исключением стала лишь трехколесная инвалидная мотоколяска, которую в 60-е годы прозвали в народе "Циклоп" - из-за единственной фары. Некоторые авто переделаны до неузнаваемости, но от этого они привлекают еще больше внимания.

- Очень впечатлены, удивительно, понравилось.
- Очень интересно смотреть на машины того времени, уже второй год приезжаем сюда и поражаемся, сколько здесь машин и участников.
- В моем детстве как раз такие были все автомобили, очень красиво все выглядит, и все довольны, мне кажется, все любуемся.

Еще один редкий экземпляр ретропарада - мотоколяска, после войны на таких ездили инвалиды, здесь полностью ручное управление.
 
В Кирове прошел парад ретротехники ЮРИЙ ВЕСНИН, УЧАСТНИК ПАРАДА РЕТРОТЕХНИКИ:
«Стараюсь все на разных техниках ездить, у меня их много, эта у меня самая любимая, вот мотоцикл еще мой тоже, друзей подключил».

С каждым годом ретропарад набирает обороты, в этом году здесь уже около шестидесяти раритетных машин и мотоциклов. Практически весь спектр отечественного автопрома - знаменитая "Победа", "Волга", линейка "Москвичей", "Жигули", "Запорожцы", а также пожарная спецтехника.


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