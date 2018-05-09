Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»

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Одно из первых торжественных мероприятий прошло в Парке Победы. Несколько сотен кировчан собрались у Вечного огня, чтобы почтить память героев.Традиционно в Парке Победы у вечного огня собрались от мала до велика. С цветами, с флагами и с георгиевскими ленточками на груди. Каждый кто пришел помнит и чтить своих предков, которые сражались на Родину, за мирное небо над головой.600 тысяч кировчан героически сражались в боях Великой Отечественной войны. Более двухсот шестидесяти тысяч погибли. Свыше 200 воинов за мужество и отвагу были удостоены звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. 32 кировчанина стали полными кавалерами Ордена Славы.Главное мероприятие началось ровно в 10 утра на центральной площади города. На торжественно мероприятие по случаю 74 годовщины Великой Победы пришли уже тысячи кировчан, где состоялся митинг и прошли парадом войска кировского гарнизона, ветераны боевых действий, силовых структур и ведомств, а также кадетских классов.После торжественного прохождения войск колонна отправилась на Набережную Грина для возложения цветов к Вечному Огню. Как отметил председатель областного законодательного собрания Владимир Быков - День Победы - не просто всенародный праздник, но и семейный, поэтому каждый участвует в нем и приводит свою семью, детей и внуков.Также Владимир Быков принял участие в акции "Бессмертный полк", которая стала неотъемлемой частью празднования дня Победы. На каждом портрете чей-то прадед или близкий родственник, который отважно защищал свою Родину.