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Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»

Сегодня, 13:04 | Просмотров: 104 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Одно из первых торжественных мероприятий прошло в Парке Победы. Несколько сотен кировчан собрались у Вечного огня, чтобы почтить память героев.

Традиционно в Парке Победы у вечного огня собрались от мала до велика. С цветами, с флагами и с георгиевскими ленточками на груди. Каждый кто пришел помнит и чтить своих предков, которые сражались на Родину, за мирное небо над головой.

- Мой папа воевал, старший лейтенант Ичетовкин Георгий Алексеевич. Его нет в живых, но мы всегда чтим память. Был награжден орденом Отечественной звезды, Красной звезды, много медалей было. Мы сохраняем память и у нас дома Стелла есть.
- У меня отец воевал. Как не рассказывать про своего отца, рассказываю своему внуку. Внуку 19 лет.
- У нас еще прабабушка жива она тоже им истории рассказывают. Так что они знают. Да Никита?! В курсе.

600 тысяч кировчан героически сражались в боях Великой Отечественной войны. Более двухсот шестидесяти тысяч погибли. Свыше 200 воинов за мужество и отвагу были удостоены звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. 32 кировчанина стали полными кавалерами Ордена Славы.

Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы с вами знаем, что эту победу совершили наши отцы, прадеды и деды. Слава нашему советскому народу, слава народу победителю!»

Главное мероприятие началось ровно в 10 утра на центральной площади города. На торжественно мероприятие по случаю 74 годовщины Великой Победы пришли уже тысячи кировчан, где состоялся митинг и прошли парадом войска кировского гарнизона, ветераны боевых действий, силовых структур и ведомств, а также кадетских классов.

Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прежде всего, это не только дань памяти. Это еще и возможность еще раз собраться всем вместе и заявить о том, что мы будем делать все для того, чтобы те испытания, которые выпали у тех поколений, никогда больше не повторились».

После торжественного прохождения войск колонна отправилась на Набережную Грина для возложения цветов к Вечному Огню. Как отметил председатель областного законодательного собрания Владимир Быков - День Победы - не просто всенародный праздник, но и семейный, поэтому каждый участвует в нем и приводит свою семью, детей и внуков.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня в коробках сегодня были дети. Конечно, мы говорим спасибо и нашим ветеранам. Видим, что о них позаботились и на автобусах первыми привезли возложить цветы. Важно то, что мы уважаем наших ветеранов и не забываем итогов Второй мировой войны, и наши дети будут помнить то, что сделали их прадеды».

Также Владимир Быков принял участие в акции "Бессмертный полк", которая стала неотъемлемой частью празднования дня Победы. На каждом портрете чей-то прадед или близкий родственник, который отважно защищал свою Родину.


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