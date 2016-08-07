ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Общество

В Кировской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются заморозки.

Сегодня, 18:15 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Кировский ЦГМС-филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупредил о неблагоприятных условиях погоды.
 
22 мая в ночные и утренние часы местами по Кировской области и в городе Кирове ожидаются заморозки до -2...-4 градусов.
 
В целом предстоящая неделя будет холодной.
 
Средняя температура прогнозируется на 5 градусов ниже климатической нормы.
 
Очередное арктическое вторжение в основном затронет северные районы области. Но вероятность заморозков сохраняется на всей территории региона.


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