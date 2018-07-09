В Кировской области в 2019 году планируют уничтожить 230 га борщевика.

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Опасный сорняк будут уничтожать химическим способом.

В Кировской области площадь произрастания борщевика на невостребованных землях сельхозназначения составляет более 10 тысяч гектаров. На его уничтожение потребуется порядка 500 млн рублей.

Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления на территории Кирова и Кирово-Чепецкого района на основе бесплатных снимков космического зондирования земли должен определить территории, покрытые сорняком. Сотрудники минсельхоза выявят собственников.

В ходе этой работы уже выявлены 110 гектаров в Кирове и 440 гектаров в Кирово-Чепецком районе, заросшие борщевиком. Уже установлено, что половина этих территорий не имеют кадастровых номеров и найти их собственников невозможно.

Первоочередная задача борьбы с борщевиком - уничтожение его в черте населенных пунктов, где он представляет наибольшую опасность для людей. Во всех муниципальных образованиях в правилах благоустройства территории предусматривается обязанность граждан и юридических лиц не допускать произрастания опасного растения на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности, и на прилегающих территориях.

В Кирово-Чепецком районе в 2018 году проводили гербицидную обработку вдоль улиц и дорог и в местах общего пользования. По данным министерства транспорта Кировской области, в полосе отвода автомобильных дорог в 2018 году химически обработали от борщевика 236 гектаров.

В 2019 году работы по ликвидации очагов произрастания борщевика в полосе отвода дорог химическим способом продолжат. Техническое задание по уничтожению борщевика составит 230 гектаров на сумму более 2 млн рублей.