Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле
Сергей Колегов отправляет сына прогулку. Сначала нужно подготовить коляску. Артему 23-и года. У него ДЦП. Несмотря на болезнь, молодой человек старается не сидеть дома и вести достаточно активный образ жизни. Выезжает на прогулки, ездит в магазин за покупками. Правда, с такой коляской, это трудно.
АРТЕМ КОЛЕГОВ:
«В ней сидеть мне неудобно. Не устраивает меня. Спинка не откидывается, аккумуляторы там низко сделаны. И проходимость плохая».
Артему трудно держаться в кресле. Нужно менять положение спинки. Однако самостоятельно это сделать невозможно.
СЕРГЕЙ КОЛЕГОВ:
«Чтобы открутить спинку, изменить положение, вот эти барашки надо откручивать. С двух сторон. Изменение наклона спинки. А ему это самому не сделать».
Дороги в Вахрушах, далеко не самые ровные, поэтому, молодой человек всегда в напряжении. Иной раз приходится просить прохожих, чтобы те помогли преодолеть бордюр или глубокую яму. Эта коляска у Артема уже вторая. Первую купила семья. Деньгами помогли жители поселка. Второе кресло выдали в фонде социального страхования. Артему оно не подошло. Несколько лет коляска стояла в гараже. После поломки основной, Сергей Колегов из двух кресел собрал одно уже собственными силами.
АРТЕМ КОЛЕГОВ:
«А новую, которую я запрашиваю, по запросу, ее не дают. Ссылаются на то, что, мы не можем тебе дать, то что у них есть в наличии, с кем у них контракт, это они выдать могут. А другое они предоставить не могут».
Срок эксплуатации этой коляски подошел к концу. Артему должны выдать новую. Молодой человек точно знает, какое кресло необходимо. Эта модель подходит и по медицинским показателям и позволит вести достаточно активный образ жизни. Однако, получить ее он не может. Фонд социального страхования не имеет права закупать конкретные модели по желанию инвалида, потому что это будет нарушением закона о конкуренции.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ:
«Должны быть указаны конкретные дополнительные характеристики, которые ему требуются по состоянию здоровья. Размеры сидения, наличие отклоняемой спинки».
Учитываются характеристики, под которые могут подойти разные модели. Однако далеко не все коляски сопоставимы по качеству, проходимости и другим показателям. Все же, как говорят сотрудники фонда социального страхования, опускать руки не нужно. Сначала, Артему необходимо пройти медико-социальную экспертизу. По ее итогам будет составлен ряд требований к новому креслу.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ:
«Если у нас нет действующего контракта на тот момент, вот с такими характеристиками, мы объявим закупку. Там уже, извините, в рамках 44-го федерального закона».
Молодой человек уже прошел обследование у врачей. Остается медико-социальная экспертиза. По ее итогам будет принято решение, какое кресло предоставить.
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