Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

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Житель Вахрушей пытается получить новое инвалидное кресло. Однако в этом ему отказывают. В итоге Артему Колегову приходится передвигаться по поселку в неудобном кресле, а иногда просить помощи у случайных прохожих.Сергей Колегов отправляет сына прогулку. Сначала нужно подготовить коляску. Артему 23-и года. У него ДЦП. Несмотря на болезнь, молодой человек старается не сидеть дома и вести достаточно активный образ жизни. Выезжает на прогулки, ездит в магазин за покупками. Правда, с такой коляской, это трудно.Артему трудно держаться в кресле. Нужно менять положение спинки. Однако самостоятельно это сделать невозможно.Дороги в Вахрушах, далеко не самые ровные, поэтому, молодой человек всегда в напряжении. Иной раз приходится просить прохожих, чтобы те помогли преодолеть бордюр или глубокую яму. Эта коляска у Артема уже вторая. Первую купила семья. Деньгами помогли жители поселка. Второе кресло выдали в фонде социального страхования. Артему оно не подошло. Несколько лет коляска стояла в гараже. После поломки основной, Сергей Колегов из двух кресел собрал одно уже собственными силами.Срок эксплуатации этой коляски подошел к концу. Артему должны выдать новую. Молодой человек точно знает, какое кресло необходимо. Эта модель подходит и по медицинским показателям и позволит вести достаточно активный образ жизни. Однако, получить ее он не может. Фонд социального страхования не имеет права закупать конкретные модели по желанию инвалида, потому что это будет нарушением закона о конкуренции.Учитываются характеристики, под которые могут подойти разные модели. Однако далеко не все коляски сопоставимы по качеству, проходимости и другим показателям. Все же, как говорят сотрудники фонда социального страхования, опускать руки не нужно. Сначала, Артему необходимо пройти медико-социальную экспертизу. По ее итогам будет составлен ряд требований к новому креслу.Молодой человек уже прошел обследование у врачей. Остается медико-социальная экспертиза. По ее итогам будет принято решение, какое кресло предоставить.