ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

22 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.4156
EURO: 71.8427
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Житель Вахрушей пытается получить новое инвалидное кресло. Однако в этом ему отказывают. В итоге Артему Колегову приходится передвигаться по поселку в неудобном кресле, а иногда просить помощи у случайных прохожих.

Сергей Колегов отправляет сына прогулку. Сначала нужно подготовить коляску. Артему 23-и года. У него ДЦП. Несмотря на болезнь, молодой человек старается не сидеть дома и вести достаточно активный образ жизни. Выезжает на прогулки, ездит в магазин за покупками. Правда, с такой коляской, это трудно.

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле АРТЕМ КОЛЕГОВ:
«В ней сидеть мне неудобно. Не устраивает меня. Спинка не откидывается, аккумуляторы там низко сделаны. И проходимость плохая».

Артему трудно держаться в кресле. Нужно менять положение спинки. Однако самостоятельно это сделать невозможно.

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле СЕРГЕЙ КОЛЕГОВ:
«Чтобы открутить спинку, изменить положение, вот эти барашки надо откручивать. С двух сторон. Изменение наклона спинки. А ему это самому не сделать».

Дороги в Вахрушах, далеко не самые ровные, поэтому, молодой человек всегда в напряжении. Иной раз приходится просить прохожих, чтобы те помогли преодолеть бордюр или глубокую яму. Эта коляска у Артема уже вторая. Первую купила семья. Деньгами помогли жители поселка. Второе кресло выдали в фонде социального страхования. Артему оно не подошло. Несколько лет коляска стояла в гараже. После поломки основной, Сергей Колегов из двух кресел собрал одно уже собственными силами.

АРТЕМ КОЛЕГОВ:
«А новую, которую я запрашиваю, по запросу, ее не дают. Ссылаются на то, что, мы не можем тебе дать, то что у них есть в наличии, с кем у них контракт, это они выдать могут. А другое они предоставить не могут».

Срок эксплуатации этой коляски подошел к концу. Артему должны выдать новую. Молодой человек точно знает, какое кресло необходимо. Эта модель подходит и по медицинским показателям и позволит вести достаточно активный образ жизни. Однако, получить ее он не может. Фонд социального страхования не имеет права закупать конкретные модели по желанию инвалида, потому что это будет нарушением закона о конкуренции.

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ:
«Должны быть указаны конкретные дополнительные характеристики, которые ему требуются по состоянию здоровья. Размеры сидения, наличие отклоняемой спинки».

Учитываются характеристики, под которые могут подойти разные модели. Однако далеко не все коляски сопоставимы по качеству, проходимости и другим показателям. Все же, как говорят сотрудники фонда социального страхования, опускать руки не нужно. Сначала, Артему необходимо пройти медико-социальную экспертизу. По ее итогам будет составлен ряд требований к новому креслу.

МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ:
«Если у нас нет действующего контракта на тот момент, вот с такими характеристиками, мы объявим закупку. Там уже, извините, в рамках 44-го федерального закона».

Молодой человек уже прошел обследование у врачей. Остается медико-социальная экспертиза. По ее итогам будет принято решение, какое кресло предоставить.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

29-летний житель Кирово-Чепецка обокрал квартиру приятеля.

15:44 22.05.2019


29-летний житель Кирово-Чепецка обокрал квартиру приятеля.

В Кирове началась первая трудовая смена для подростков.

15:27 22.05.2019


В Кирове началась первая трудовая смена для подростков.

В Зуевском районе оштрафовали предприятие за сброс загрязненных сточных вод.

15:17 22.05.2019


В Зуевском районе оштрафовали предприятие за сброс загрязненных сточных вод.

В Кирове вынесли приговор трем вымогателям.

15:08 22.05.2019


В Кирове вынесли приговор трем вымогателям.

Житель Кирово-Чепецка пытался получить посылку с запрещенными стероидами.

14:57 22.05.2019


Житель Кирово-Чепецка пытался получить посылку с запрещенными стероидами.

В Кировской области 1904 человека пострадали от укусов клещей.

19:32 21.05.2019


В Кировской области 1904 человека пострадали от укусов клещей.

Сборная Кировской области стала призером соревнований на водных дистанциях "Туриады-2019".

19:13 21.05.2019


Сборная Кировской области стала призером соревнований на водных дистанциях "Туриады-2019".

Все новости

Вести. Кировская область

Мемориальная доска Надежде Гурьяновой

14:55 22.05.2019


Мемориальная доска Надежде Гурьяновой

В Порошино прошел праздник дружбы от волонтеров проекта "Мы - содружество"

12:01 22.05.2019


В Порошино прошел праздник дружбы от волонтеров проекта "Мы - содружество"

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

11:07 22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

Путепровод в Чистые Пруды планируется открыть к концу лета

10:53 22.05.2019


Путепровод в Чистые Пруды планируется открыть к концу лета

В Кирове состоялся межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Победы"

17:53 21.05.2019


В Кирове состоялся межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Победы"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове ребенку-инвалиду заменили травмоопасное спецкресло на более удобное и безопасное.

19.04.2019


В Кирове ребенку-инвалиду заменили травмоопасное спецкресло на более удобное и безопасное.

После вмешательства общественности ребенку-инвалиду заменили травмоопасное спецкресло

24.04.2019


После вмешательства общественности ребенку-инвалиду заменили травмоопасное спецкресло

Кировским инвалидам закупают непригодные для использования средства реабилитации

18.01.2019


Кировским инвалидам закупают непригодные для использования средства реабилитации

Фонд социального страхования о проблемах инвалидов

01.12.2015


Фонд социального страхования о проблемах инвалидов

Проект Общероссийского народного фронта "Равные возможности"

16.11.2011


Проект Общероссийского народного фронта "Равные возможности"

Болеть станет выгоднее

27.08.2009


Болеть станет выгоднее

Популярные новости

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

10.05.2019


В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

11.05.2019


Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх