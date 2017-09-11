В Порошино прошел праздник дружбы от волонтеров проекта "Мы - содружество"

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- Здесь с детьми работать, очень хорошо. Очень весело, очень круто. Мне нравится.

«Учитывая особенности этой школы-интерната, это было прикладное творчество разных национальностей. Начиная, лепка из глины, какие-то поделки оригами».

«Мы собрали участников нашего проекта, волонтеров, которые в течении 9 месяцев занимались с детьми из школы-интерната. Собрали всех вместе, на большой площадке, дети будут развлекаться».

В Порошино прошел праздник дружбы. Его организовали волонтеры проекта "Мы - содружество".Бой на тренировочных мечах выдержать могут даже девочки. Это доказали воспитанницы школы-интерната №3. Их пригласили на "праздник дружбы" волонтеры. Мальчикам и девочкам предложили сразиться с русским витязем.Фарух Джаборов показывает мастер-класс игры на думбеке. Узбекский национальный музыкальный инструмент издает всего три звука. Гости праздника уже слышали мелодии в исполнении Фаруха. Волонтер играл для ребят во время встреч в рамках проекта "мы содружество".Проект "мы содружество" - это несколько десятков волонтеров. Они представляют разные национальные общины Кирова. Их задача - познакомить воспитанников школы-интерната номер три с культурой разных стран, научить чему-то новому.Организаторы проекта выиграли президентский грант. Были организовано множество встреч, внеклассных уроков, мастер-классов. Сегодняшний "праздник дружбы" - это своеобразное подведение итогов.В ходе праздника ребятам удалось испытать себя в стрельбе из лука, метании копья, а также их угостили пловом.