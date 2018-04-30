Мемориальная доска Надежде Гурьяновой

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На фасаде нового здания библиотеки имени Герцена появится мемориальная доска, посвященная Надежде Гурьяновой, проработавшей там 38 лет. Увековечение памяти о Надежде Павловне - инициатива депутатов Кировской городской Думы.Больше года нет с нами Надежды Павловны Гурьяновой, директора кировской областной научной библиотеки имени Герцена. Но для тех, кто близко знал её - горечь утраты до сих пор ощущается очень остро. Конечно, сама библиотека, ставшая центром культурной жизни города и гордостью для всех кировчан - уже памятник для Надежды Гурьяновой, но не лишним будет напомнить будущим поколениям о человеке, при котором этот храм знаний в прямом смысле этого слова "расцвел". На фасаде, со стороны нового здания будет повешена мемориальная доска со словами:Надежда Павловна вела достаточно активную общественную жизнь и до тех пор, пока ей позволяло самочувствие, защищала интересы простых кировчан и жителей области в Общероссийском народном фронте, работала в Законодательном собрании, много делала для развития культурной жизни в регионе.Добавим, что мемориальная доска будет установлена на фасаде библиотеки в ближайшие месяцы.