Мемориальная доска Надежде Гурьяновой
Больше года нет с нами Надежды Павловны Гурьяновой, директора кировской областной научной библиотеки имени Герцена. Но для тех, кто близко знал её - горечь утраты до сих пор ощущается очень остро. Конечно, сама библиотека, ставшая центром культурной жизни города и гордостью для всех кировчан - уже памятник для Надежды Гурьяновой, но не лишним будет напомнить будущим поколениям о человеке, при котором этот храм знаний в прямом смысле этого слова "расцвел". На фасаде, со стороны нового здания будет повешена мемориальная доска со словами:
ИВАН СТРОЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В этом здании с 1980 по 2018 год работала видный библиотечный и общественный деятель - Надежда Гурьянова. Установка доски произойдет за счет "золотого фонда Вятки", а её содержание за счет библиотеки им. Герцена».
Надежда Павловна вела достаточно активную общественную жизнь и до тех пор, пока ей позволяло самочувствие, защищала интересы простых кировчан и жителей области в Общероссийском народном фронте, работала в Законодательном собрании, много делала для развития культурной жизни в регионе.
СВЕТЛАНА КУДАШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ:
«Мы целиком и полностью поддерживаем эту инициативу. Надежа Павловна была выдающимся деятелем не только нашего города, но и всей России».
Добавим, что мемориальная доска будет установлена на фасаде библиотеки в ближайшие месяцы.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!