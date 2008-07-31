В Кирове началась первая трудовая смена для подростков.

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В микрорайонах ДСК, Озерки, деревнях Гнусино, Большая Субботиха и Малая Субботиха трудовые отряды занимаются благоустройством.

Подростки прибирают территорию от мусора, рыхлят клумбы, высаживают и поливают цветы, ремонтируют детские площадки.

В целом этим летом в Кирове работу получат более 1300 подростков.

Также в городе откроются 64 «школьных» лагеря, в которых смогут отдохнуть около 9 тысяч школьников.

Трудовая смена будет длиться 15 рабочих дней в месяц. На выполнение работ ребятам выделено 3 часа в день. Зарплата участника трудовой смены составит более 5 000 рублей.

В кампании по летней занятости подростков примут участие 83 работодателя. Силами подростков будут благоустроены парки и скверы, в том числе мемориальные зоны, прибрежная полоса реки Вятка и малых рек города, территории учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Также ребята будут работать на пришкольных участках, освобождать улицы города от несанкционированной рекламы.