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Регион получит 2 миллиарда рублей на ремонт дорог

Вчера, 17:41 | Просмотров: 189 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В этом году на ремонт дорог в Кировской области направят более 2 млрд. рублей. Деньги регион получит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Куда будут потрачены средства?

Нацпроект "БКД" уже стартовал в области. Подрядчики приступили к работам в Кирове и Слободском. В перечне 30 улиц. Оба города, как и Кирово-Чепецк, входит в Кировскую городскую агломерацию. В ней отремонтируют более 50 км дорог местного значения.

Регион получит 2 миллиарда рублей на ремонт дорогЮРИЙ ШЕВЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На дорожной сети регионального и межмуниципального значения подлежат ремонту 10 участков протяженностью более 70 км. Это позволит увеличить долю дорог, отвечающих нормативным требованиям с 26,3% до 29,2%. Объем финансирования 1млрд. 270 млн. рублей».
 
 
Из серьезных сдвигов нынешней дорожной кампании - начало строительства автодороги Опарино-Альмеж. 26 километров обеспечат удобный выход на Архангельскую область. За счет средств федерального и областного бюджета в нормативное состояние будут приведены участки трасс во всех направлениях. Капитальный ремонт по региональной программе коснется и дорог в 10 районных центрах. Выделено финансирование под проектирование и строительство сельских дорог в Верхошижемском, Уржумском, Зуевском и Фаленском районах.

Регион получит 2 миллиарда рублей на ремонт дорогОЛЕГ ЦААВА, ДИРЕКТОР КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Также за счет регионального бюджета будут производиться работы по содержанию мостовых сооружений. У нас 110 мостов, 6 путепроводов и более 2000 водопропускных труб. Сумма будет выделена 228 млн. рублей».
 
 
В этом году вносятся меняются требования к подрядчикам. Кроме того, вносятся дополнительные пункты в техзадания, повышающие качество выполненных работ.

Регион получит 2 миллиарда рублей на ремонт дорогАЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и применение новых технологий при укладке асфальта. Включен комплекс работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Это установка пешеходных ограждений, светофоры, замена бортовых камней, нанесение горизонтальной разметки термопластиком, восстановление искусственных неровностей».
 
 
Всего до конца 2024 года на реализацию нацпроекта «БКД» в регионе будет направлено 17 млрд. рублей. Это позволит в два раза увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.


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