Регион получит 2 миллиарда рублей на ремонт дорог

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«На дорожной сети регионального и межмуниципального значения подлежат ремонту 10 участков протяженностью более 70 км. Это позволит увеличить долю дорог, отвечающих нормативным требованиям с 26,3% до 29,2%. Объем финансирования 1млрд. 270 млн. рублей».

«Также за счет регионального бюджета будут производиться работы по содержанию мостовых сооружений. У нас 110 мостов, 6 путепроводов и более 2000 водопропускных труб. Сумма будет выделена 228 млн. рублей».

«Это и применение новых технологий при укладке асфальта. Включен комплекс работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Это установка пешеходных ограждений, светофоры, замена бортовых камней, нанесение горизонтальной разметки термопластиком, восстановление искусственных неровностей».

В этом году на ремонт дорог в Кировской области направят более 2 млрд. рублей. Деньги регион получит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Куда будут потрачены средства?Нацпроект "БКД" уже стартовал в области. Подрядчики приступили к работам в Кирове и Слободском. В перечне 30 улиц. Оба города, как и Кирово-Чепецк, входит в Кировскую городскую агломерацию. В ней отремонтируют более 50 км дорог местного значения.Из серьезных сдвигов нынешней дорожной кампании - начало строительства автодороги Опарино-Альмеж. 26 километров обеспечат удобный выход на Архангельскую область. За счет средств федерального и областного бюджета в нормативное состояние будут приведены участки трасс во всех направлениях. Капитальный ремонт по региональной программе коснется и дорог в 10 районных центрах. Выделено финансирование под проектирование и строительство сельских дорог в Верхошижемском, Уржумском, Зуевском и Фаленском районах.В этом году вносятся меняются требования к подрядчикам. Кроме того, вносятся дополнительные пункты в техзадания, повышающие качество выполненных работ.Всего до конца 2024 года на реализацию нацпроекта «БКД» в регионе будет направлено 17 млрд. рублей. Это позволит в два раза увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.