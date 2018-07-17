Сотрудники МЧС начали проверки детских загородных лагерей
АНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО Г. КИРОВУ:
«В первый раз мы можем вынести предупреждение, но если нарушения не будут устранены, то мы, через суд имеем право добиваться приостановки деятельности объекта».
Затем инспекторы МЧС проверяют состояние пожарной мотопомпы, которая берет воду из подземного резервуара. Меньше минуты нужно, чтобы вода под сильным напором побежала по пожарному рукаву.
АЛЕКСЕЙ МАМАЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО Г. КИРОВУ:
«На данный момент состояние пожарной мотопомпы я оцениваю как исправное. Есть небольшие утечки в рукаве, но не критичные. Напор хороший, запас воды тоже достаточный».
Проверкой детских лагерей сотрудники МЧС не ограничиваются. В течение всех смен пожарные и спасатели традиционно проводят «Дни безопасности» для отдыхающих, в ходе которых проводятся занятия по безопасности жизнедеятельности и обязательные тренировки по эвакуации на случай ЧС. По прогнозам, в лагерях Кировской области этим летом отдохнут без малого 60 тысяч детей. Будут работать почти полтысячи оздоровительных организаций различных видов.
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