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Новости / Общество

Сотрудники МЧС начали проверки детских загородных лагерей

Вчера, 11:10 | Просмотров: 111 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Каникулы близко. Как детские оздоровительные лагеря Кировской области готовятся к лету? Сотрудники МЧС отправились в рейд по загородным лагерям, чтобы проверить эти объекты отдыха на пожарную безопасность.
 
 
Сотрудник лагеря проверяет чувствительный к дыму сенсор и звучит оглушительный сигнал тревоги, а значит, пожарная сигнализация исправна. Пока здесь нет детей, но к прибытию отдыхающих всё должно быть готово к любой нештатной ситуации. Огнетушители исправны. Из каждого корпуса открыты 3 независимых выхода, легко открываются широкие дверные проёмы, чтобы в случае пожара можно было как максимально бысто покинуть помещение. В случае, если у лагеря обнаружат нарушения, могут быть применены самые строгие меры воздействия.

Сотрудники МЧС начали проверки детских загородных лагерейАНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО Г. КИРОВУ:
«В первый раз мы можем вынести предупреждение, но если нарушения не будут устранены, то мы, через суд имеем право добиваться приостановки деятельности объекта».
 
Затем инспекторы МЧС проверяют состояние пожарной мотопомпы, которая берет воду из подземного резервуара. Меньше минуты нужно, чтобы вода под сильным напором побежала по пожарному рукаву.

Сотрудники МЧС начали проверки детских загородных лагерейАЛЕКСЕЙ МАМАЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО Г. КИРОВУ:
«На данный момент состояние пожарной мотопомпы я оцениваю как исправное. Есть небольшие утечки в рукаве, но не критичные. Напор хороший, запас воды тоже достаточный».
 
Проверкой детских лагерей сотрудники МЧС не ограничиваются. В течение всех смен пожарные и спасатели традиционно проводят «Дни безопасности» для отдыхающих, в ходе которых проводятся занятия по безопасности жизнедеятельности и обязательные тренировки по эвакуации на случай ЧС. По прогнозам, в лагерях Кировской области этим летом отдохнут без малого 60 тысяч детей. Будут работать почти полтысячи оздоровительных организаций различных видов.


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