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Пресс-конференция в Кировском УФАС

Вчера, 17:50 | Просмотров: 108 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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На недобросовестную конкуренцию кировчане пожаловались федеральной антимонопольной службе 60-т раз. На ненадлежащую рекламу - в три раза больше. Сотрудники кировского УФАС рассказали подробно о нарушениях.

Недобросовестные предприниматели вводят в заблуждение потребителей, а иногда допускают через чур креативные слоганы, которые оскорбляют тех, кто смотрит рекламу. Такие листовки можно было увидеть в автобусах. Авторы этого креатива были привлечены к ответственности.

Пресс-конференция в Кировском УФАСНАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И РЕКЛАМЫ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За нарушение рекламного законодательства кировским УФАС к административной ответственности привлечено 108 лиц, в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ, и наложено административных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Вынесено 84 предупреждения».
 
 
Рекламное законодательство часто нарушают микрокредитные организации. Они неправильно указывают, как свои данные, так и проценты по кредитам, чем вводят в заблуждение потребителей. Среди нарушителей в прошлом году были даже предприятия, торгующие канцтоварами, молочными продуктами и другие.

НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И РЕКЛАМЫ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В прошлом году у нас появилась новая категория дел, которая продолжает выявляться в настоящее время - это распространение рекламы медицинских услуг, в отсутствии действующей лицензии».
 
 
В прошлом году выявлялись случаи недобросовестной конкуренции. Среди нарушителей - штрафстоянки, управляющие компании, частные медицинские организации.

НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И РЕКЛАМЫ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всего у нас было возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства, из них 6 прекращено, в связи с тем, что не подтвержден факт нарушения, антимонопольного законодательства. Принято 4 решения о факте нарушения».
 
 
Добавим, среди нарушителей законодательства не только представители малого бизнеса, но крупные компании.


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