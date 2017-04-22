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Новости / Общество

В Кирове примут дополнительные меры для борьбы с клещами.

Вчера, 18:33 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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По информации Роспотребнадзора, с начала сезона зафиксировано уже 1900 укусов клещами.
 
Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период 2018-го.
 
В числе пострадавших много жителей Кирова, которые подверглись нападению клещей в парках и скверах города. И это несмотря на то, что первичная обработка во всех парках, скверах, зелёных зонах и на кладбищах была проведена. Таким образом традиционных мер акарицидной обработки уже становится недостаточно.
 
Специалисты отмечают, что в последние годы распространение клещей отмечается практически во всех регионах. Если раньше клещи не доходили до северных территорий, то сейчас, например, случаи укусов фиксируются в Воркуте и других города Республики Коми.
 
Власти г. Кирова дали поручение департаменту городского хозяйства незамедлительно создать специальную комиссию с участием специалистов Роспотребнадзора и в ближайшие дни выработать конкретные меры по усилению борьбы с распространением клещей.


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