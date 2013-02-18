Конфликтная ситуация произошла в кировском доме ветеранов
ПАВЕЛ СВИРИДОВ, ВНУК:
«В такси я, бывает, до часу, до двух ночи, иногда в 5, в 6 утра приезжаю, им кажется, что я здесь ночую, раз ночую, значит, тут живу постоянно».
Как утверждает внук - бабушке необходим уход круглые сутки. Он приезжает в свободное от работы время и, как правило, это ночные часы. Проблема в том, что в специализированном жилом фонде, к которому относится дом ветеранов, посещение разрешено с семи утра до девяти вечера.
ТАТЬЯНА СВИРИДОВА, ДОЧЬ:
«И сейчас ей пришло предписание 20 числа, вручили ей и сказали, больному человеку, перенесшему недавно операцию на сердце, бабушка, у тебя проживают родственники, в течение 10 дней ты их должна убрать отсюда, чтоб они не проживали».
Здание дома ветеранов в этом году было передано на правах оперативного управления муниципальному казенному учреждению "Кировское жилищное управление". Здесь проблемы никакой не видят и уверяют, что проживание родственников вполне возможно.
ЮРИЙ МАШКИН, ДИРЕКТОР МКУ "КИРОВСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ":
«Пишется заявление, мы его рассматриваем, согласовываем пребывание в соответствии с правилами на один месяц. Практика такая существует, никому не отказываем. Единственное, только требуем, чтобы люди, которые осуществляют уход за родственником, соблюдали и общие правила пользования жилыми помещениями, которые существуют для постоянных жильцов».
В жилуправлении также отметили, что заявление родственники могут привезти сами или отправить по почте.
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