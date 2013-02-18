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Конфликтная ситуация произошла в кировском доме ветеранов. Родственники жительницы дома пожаловались на то, что им не дают ухаживать за больной бабушкой. В проблеме разбирались наши корреспонденты.Антонине Павловне Орловой 86 лет. Стоит в очереди на получение жилья. В дом ветеранов около аэропорта переехала в 2010-м. Помогать пенсионерке приезжают и дочь, и внук, который подрабатывает таксистом.Как утверждает внук - бабушке необходим уход круглые сутки. Он приезжает в свободное от работы время и, как правило, это ночные часы. Проблема в том, что в специализированном жилом фонде, к которому относится дом ветеранов, посещение разрешено с семи утра до девяти вечера.Здание дома ветеранов в этом году было передано на правах оперативного управления муниципальному казенному учреждению "Кировское жилищное управление". Здесь проблемы никакой не видят и уверяют, что проживание родственников вполне возможно.В жилуправлении также отметили, что заявление родственники могут привезти сами или отправить по почте.