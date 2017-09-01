История судоходства на Вятке
Выходцы из Нижегородской губернии связали свою судьбу с вятским речным пароходством еще до революции. В первом ряду справа Александр Федорович Балагуров - механик "Товарищества Волжско-Вятского пароходства». Это дед Владислава Балагурова, в его семейном архиве сохранились редкие фотоснимки, связанные с историей судоходства на реке Вятке.
ВЛАДИСЛАВ БАЛАГУРОВ, ПОТОМОК ДИНАСТИИ ВЯТСКИХ РЕЧНИКОВ:
«Они же видите речники, у них такая служба, то в летнее время они служат работают, а в зимнее время проводят время кто как устроиться. Вот видимо в это время он и занимался этим вот!».
Впоследствии семья Балагуровых переехала в Орловский уезд Вятской губернии. Жили в Иловатском затоне близ города Орлова. Здесь располагались мастерские пароходства Булычева позднее Товарищества Вятско-Волжского пароходства. Дед Владислава Анатольевича устроился в мастерскую по ремонту пароходов. Его сын Анатолий Балагуров, родившийся в 1890 году, тоже связал свою жизнь с речным флотом.
ВЛАДИСЛАВ БАЛАГУРОВ, ПОТОМОК ДИНАСТИИ ВЯТСКИХ РЕЧНИКОВ:
ВЛАДИСЛАВ БАЛАГУРОВ, ПОТОМОК ДИНАСТИИ ВЯТСКИХ РЕЧНИКОВ:
1905 год - масленщик на пароходе «Любимец»
1911 -1914 год - первый помощник капитана парохода «Павел»
1915 год - первый помощник капитана парохода «Гражданин»
1915-1918 год первый помощник капитана парохода «Булычев»
1920 - командир парохода «Вятка».
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
«Вообще говоря, обеспечение судоходства всегда было проблемой, легко запесочивает свое русло. Песок наносился как раз к пароходным участкам. Судоходство очень стеснялось. До революции дноуглубительными работами занималась паровая землечерпалка, она приходила из Казани самых мощных машин».
Помимо углубления русла землечерпальной машиной применялись и специальные гидротехнические сооружения - щиты, которые задерживали продвижение массы песка по течению и не давали образовываться песчаным отмелям в речном фарватере. Река Вятка и в то время в районе губернского города была судоходна только в период «большой» воды. В июле крупные пароходы уже не могли подойти к пристани.
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
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