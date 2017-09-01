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История судоходства на Вятке

Сегодня, 14:00 | Просмотров: 90 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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Станет ли вновь река Вятка судоходной? Эта тема сейчас вновь активно обсуждается. И к предстоящему юбилею Кирова уже планируются масштабные дноуглубительные работы. Какой была Вятка более века назад, и кто стоял у истоков вятского пароходства? Об этом расскажут фамильные реликвии семьи Балагуровых.

Выходцы из Нижегородской губернии связали свою судьбу с вятским речным пароходством еще до революции. В первом ряду справа Александр Федорович Балагуров - механик "Товарищества Волжско-Вятского пароходства». Это дед Владислава Балагурова, в его семейном архиве сохранились редкие фотоснимки, связанные с историей судоходства на реке Вятке.

История судоходства на Вятке ВЛАДИСЛАВ БАЛАГУРОВ, ПОТОМОК ДИНАСТИИ ВЯТСКИХ РЕЧНИКОВ:
«Они же видите речники, у них такая служба, то в летнее время они служат работают, а в зимнее время проводят время кто как устроиться. Вот видимо в это время он и занимался этим вот!».

Впоследствии семья Балагуровых переехала в Орловский уезд Вятской губернии. Жили в Иловатском затоне близ города Орлова. Здесь располагались мастерские пароходства Булычева позднее Товарищества Вятско-Волжского пароходства. Дед Владислава Анатольевича устроился в мастерскую по ремонту пароходов. Его сын Анатолий Балагуров, родившийся в 1890 году, тоже связал свою жизнь с речным флотом.

ВЛАДИСЛАВ БАЛАГУРОВ, ПОТОМОК ДИНАСТИИ ВЯТСКИХ РЕЧНИКОВ:
«Отец плавал до 1938 года. Начал плавать он еще при царе. В 1905 году, 15 летним начал плавать. В 1911 году он уже стал помощником командира парохода - так тогда называли – командирами».
 
 
О речных походах отца Владислава Анатольевича рассказывают уникальные фотографии. Вот Анатолий Балагуров в должности первого помощника командира двухпалубного парохода «Булычев» идет по Вятке ниже города Котельнича. А это Анатолий Александрович отдыхает на дебаркадере пристани в Вятке. Обстановка соответствующая - корабельный канат и жестяной рупор. Это фото сделано уже после революции на пароходе «Республика».

ВЛАДИСЛАВ БАЛАГУРОВ, ПОТОМОК ДИНАСТИИ ВЯТСКИХ РЕЧНИКОВ:
«Город тогда Вятка назывался и от Вятки они плавали до Казани и еще до Нижнего Новгорода».
 
 
На каких пароходах ходил отец нашего героя - можно узнать из еще одной семейной реликвии. Это послужной список Анатолия Александровича Балагурова выданный Вятской конторой Волжского государственного речного пароходства.

1905 год - масленщик на пароходе «Любимец»
1911 -1914 год - первый помощник капитана парохода «Павел»
1915 год - первый помощник капитана парохода «Гражданин»
1915-1918 год первый помощник капитана парохода «Булычев»
1920 - командир парохода «Вятка».

История судоходства на Вятке АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
«Вообще говоря, обеспечение судоходства всегда было проблемой, легко запесочивает свое русло. Песок наносился как раз к пароходным участкам. Судоходство очень стеснялось. До революции дноуглубительными работами занималась паровая землечерпалка, она приходила из Казани самых мощных машин».

Помимо углубления русла землечерпальной машиной применялись и специальные гидротехнические сооружения - щиты, которые задерживали продвижение массы песка по течению и не давали образовываться песчаным отмелям в речном фарватере. Река Вятка и в то время в районе губернского города была судоходна только в период «большой» воды. В июле крупные пароходы уже не могли подойти к пристани.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
«За весь дореволюционный период машинным способом было проведено углубление всего один раз, в 1913 году».
 
 
В начале 20 века судоходство для Вятской губернии было жизненно необходимо. Это был доступный массовый общественный транспорт, соединявший города Поволжья. И конечно огромное значение имела перевозка грузов - зерна и промышленных товаров. Речной путь в то время был дешевле железнодорожного.

Историк Алексей Леонтьев, исследуя тему дноуглубительных работ, считает, что сегодня они могут дать больший эффект, чем в прошлом благодаря развитию новых технологий. Но главный вопрос в том, найдутся ли новые «Тырышкины» и «Булычевы», которые смогут возродить речной флот и привести к причалам новые современные речные суда.


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