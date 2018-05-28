Кировчане отметили День пограничника
Этого праздника они ждут весь год. Ждут, чтобы с гордостью надеть зеленую фуражку и вновь увидеть и обнять сослуживцев.
- Чем запомнилась служба на границе? Дружба, только дружба. Как хорошо жили, весело. Вспомнить есть что.
В этом году отмечается 101-я годовщина создания пограничных войск. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Со временем изменились стиль и методы охраны государства. Но пограничный дух остался прежним.
СЕРГЕЙ МОЧАЛОВ, НАЧАЛЬНИК УФСБ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во все времена пограничники первыми, лицом к лицу встречали врага, вставая грудью на защиту рубежей нашей Родины. Проявляя при этом, мужество, отвагу и героизм».
Ежедневно на охрану государственной границы выходит десятки тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. Ранее службу в погранвойсках проходили военнослужащие срочной службы. По традиции, в их числе было немало призывников из Кировской области.
АЛЕКСАНДР МЕТЕЛЕВ, ВЕТЕРАН ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК:
«Я всю жизнь прослужил в Алма-Атинском училище. Был командиром учебного батальона. Очень много здесь моих выпускников, очень достойных людей. Порядка 20 генералов».
У пограничников есть поговорка. Мы щит Родины, остальные войска в нем шурупы. И действительно первые удары врага берут на себя именно защитники границ.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Наверное, не случайно эту ответственную миссию доверяют самым преданным, самым ответственным, самым мужественным войнам».
Встречи сослуживцев, поздравления и торжественная церемония - неотъемлемая часть праздника. После официальной части кировские пограничники отправились к Вечному огню - почтить память солдат Великой отечественной войны. После в Александровском саду их ждала большая концертная программа. С раннего утра до позднего вечера зеленые фуражки сегодня - украшение города. Они вернутся снова, но только через год.
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