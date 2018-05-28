Кировчане отметили День пограничника

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В Кирове и области сегодня отметили День пограничника. По традиции, защитники границ разных поколений собрались сегодня у областной филармонии.Этого праздника они ждут весь год. Ждут, чтобы с гордостью надеть зеленую фуражку и вновь увидеть и обнять сослуживцев.В этом году отмечается 101-я годовщина создания пограничных войск. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Со временем изменились стиль и методы охраны государства. Но пограничный дух остался прежним.Ежедневно на охрану государственной границы выходит десятки тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. Ранее службу в погранвойсках проходили военнослужащие срочной службы. По традиции, в их числе было немало призывников из Кировской области.У пограничников есть поговорка. Мы щит Родины, остальные войска в нем шурупы. И действительно первые удары врага берут на себя именно защитники границ.Встречи сослуживцев, поздравления и торжественная церемония - неотъемлемая часть праздника. После официальной части кировские пограничники отправились к Вечному огню - почтить память солдат Великой отечественной войны. После в Александровском саду их ждала большая концертная программа. С раннего утра до позднего вечера зеленые фуражки сегодня - украшение города. Они вернутся снова, но только через год.