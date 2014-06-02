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Кировчане отметили необычный праздник - День соседей

Вчера, 17:53 | Просмотров: 159 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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"Во дворе на лавочке". Под таким девизом в Кирове отметили необычный праздник - День соседей. О том, почему важно быть в хороших отношениях с соседями, в репортаже Карины Алоян.

Соседи есть у всех: у людей, животных и даже стран. И, по большому счету, все – соседи. Где-то в этот день соседей рекомендуют пригласить на обед, где-то - устроить совместный поход на природу. Так или иначе, главная цель праздника - научить жителей быть хорошими соседями. И не только в этот день, а постоянно.

Кировчане отметили необычный праздник - День соседейВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Главное, что дети счастливы. Наша основная задача - объединить жителей микрорайона, для того, чтобы они лучше знали друг друга, ну и участвовать в федеральных программах. В этом году у нас больше 20 конкурсов».

Веселый, теплый и душевный праздник. Сегодня здесь командные конкурсы, развлечения с призами и подарками - канонов празднования нет, они не нужны - талантливые жители показывают со сцены - о, как могу!

Кировчане отметили необычный праздник - День соседейВЕРА ВОХМЯНИНА:
«Дружно очень живем и проводим какие-то праздники, дни рождения вместе. Даже вот один на работу, а другой - я сегодня блины пеку, а давайте-ка ко мне все».

В каждом городе и даже в каждом дворе они свои, но объединяет их одно: желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. Даже если не знакомы, долго ли познакомиться?

- У нас с этим неплохо. И вообще, чтобы жизнь была удачной - нужно поддерживать хорошие отношения с соседями.

Выгулять собаку, посидеть с ребенком - все это возможно, если у вас хорошие соседи.

- Общаемся хорошо.
- Цветы под окном садим!

А еще доказано, люди, которые общаются с соседями, меньше подвержены депрессиям. 


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