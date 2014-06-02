Кировчане отметили необычный праздник - День соседей

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"Во дворе на лавочке". Под таким девизом в Кирове отметили необычный праздник - День соседей. О том, почему важно быть в хороших отношениях с соседями, в репортаже Карины Алоян.Соседи есть у всех: у людей, животных и даже стран. И, по большому счету, все – соседи. Где-то в этот день соседей рекомендуют пригласить на обед, где-то - устроить совместный поход на природу. Так или иначе, главная цель праздника - научить жителей быть хорошими соседями. И не только в этот день, а постоянно.Веселый, теплый и душевный праздник. Сегодня здесь командные конкурсы, развлечения с призами и подарками - канонов празднования нет, они не нужны - талантливые жители показывают со сцены - о, как могу!В каждом городе и даже в каждом дворе они свои, но объединяет их одно: желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. Даже если не знакомы, долго ли познакомиться?Выгулять собаку, посидеть с ребенком - все это возможно, если у вас хорошие соседи.А еще доказано, люди, которые общаются с соседями, меньше подвержены депрессиям.