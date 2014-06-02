Кировчане отметили необычный праздник - День соседей
Соседи есть у всех: у людей, животных и даже стран. И, по большому счету, все – соседи. Где-то в этот день соседей рекомендуют пригласить на обед, где-то - устроить совместный поход на природу. Так или иначе, главная цель праздника - научить жителей быть хорошими соседями. И не только в этот день, а постоянно.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Главное, что дети счастливы. Наша основная задача - объединить жителей микрорайона, для того, чтобы они лучше знали друг друга, ну и участвовать в федеральных программах. В этом году у нас больше 20 конкурсов».
Веселый, теплый и душевный праздник. Сегодня здесь командные конкурсы, развлечения с призами и подарками - канонов празднования нет, они не нужны - талантливые жители показывают со сцены - о, как могу!
ВЕРА ВОХМЯНИНА:
«Дружно очень живем и проводим какие-то праздники, дни рождения вместе. Даже вот один на работу, а другой - я сегодня блины пеку, а давайте-ка ко мне все».
В каждом городе и даже в каждом дворе они свои, но объединяет их одно: желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. Даже если не знакомы, долго ли познакомиться?
- У нас с этим неплохо. И вообще, чтобы жизнь была удачной - нужно поддерживать хорошие отношения с соседями.
Выгулять собаку, посидеть с ребенком - все это возможно, если у вас хорошие соседи.
- Общаемся хорошо.
- Цветы под окном садим!
А еще доказано, люди, которые общаются с соседями, меньше подвержены депрессиям.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!