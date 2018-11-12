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«Центр Яранска вполне благоустроен, начали благоустраивать и въезд в город».

«Большинство площадок делаются по ППМС и это всегда востребовано. В хорошую погоду время можно провести не за компьютером, не за планшетом».

Яранск преображается благодаря проектам местных инициатив. В городе за последнее время были созданы детские площадки, благоустроены парки и дворы.Парк Победы - любимое место отдыха всех, кто живет в Яранске. Здесь можно и поездить на велосипеде, и погулять в тенистых аллеях мамам с малышами, и покачаться на качелях. Работы по благоустройству парка начались давно, и сейчас можно сказать, что парк выглядит именно так, как задумывалось.Центральная городская площадь тоже недавно была отремонтирована и сейчас представляет, по сути, одну большую детскую площадку. Характерно, что выбор - что и как благоустраивать в городе делают сами люди - решение идет снизу, а не сверху. Был недавно создан красивый парк имени Шамшуренкова, там каждый год появляется что-то новое. В этом году высадили деревья.За последнее время в городе было отремонтировано 8 дворовых территорий, благоустроена 1 общественная и 1 парковая территория в 4-х ТОСах возведены детские площадки. В текущем году будет отремонтировано более 1 км тротуаров, и продолжится работа по программе развития современной городской среды. Кстати, совсем скоро, в середине июня, в Яранске пройдет колесная феерия - большой праздник в честь изобретателя самобеглой коляски.