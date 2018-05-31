Пленарное заседание ОЗС

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«С 2013 года в Кировской области активно ведется работа по расселению граждан из аварийных многоквартирных домов. За 2018 год переселено почти 1500 человек из 690 аварийных жилых помещений».

«Несмотря на то, что динамика развития отраслей экономики была разнонаправленной, мы смогли увеличить прирост валового регионального продукта. По предварительным данным он вырос на 2% и составил порядка 351 млрд. рублей».

«Сегодня поднимался важный вопрос, что нужно разрабатывать стратегическую программу региона. Оттого насколько она будет продумана, насколько позволит привлечь те ресурсы, которыми мы располагаем, наверное, будет заметен тот шаг вперед, который удастся сделать в следующем году».

«Поменялись и условия строительства. Теперь выделение жилья для детей-сирот это 25% квартир от строящегося жилья. Они теперь не будут жить обособленно, знаете, как мы строили в Коминтерне, Лянгасово. Вот отдельный дом. Там живет 50-70 детей сирот. Теперь они будут жить с полными семьями».

Губернатор Игорь Васильев представил депутатам ОЗС отчет о результатах деятельности правительства области. Также на пленарном заседании были приняты важные для региона законопроекты.Основные векторы работы регионального правительства определил «майский указ» президента №204. Он направлен не только на экономическое развитие, но и должна обеспечить устойчивый рост численности населения и его доходов, а также улучшить условия жизни граждан.Другая важная тема – дорожное строительство. В прошлом году были выполнены работы в Кировской городской агломерации на сумму почти 1,5 млрд. рублей, из которых половина были выделены из федерального бюджета. В результате отремонтировано 110 дорожных объектов. Говоря о жилищно-коммунальном хозяйстве, глава региона подчеркнул, что задача модернизации объектов коммунальной инфраструктуры находится на особом контроле правительства области. Важнейшей частью экономики региона является промышленность.В часовом докладе Игорь Васильев сообщил об итогах деятельности правительства в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, поддержки малого и среднего предпринимательства, культуры и спорта.В ходе пленарного заседания депутаты также рассмотрели отчет об исполнении бюджета прошлого года, приняли порядок предоставления федеральных земельных участков без проведения торгов для инвесторов, защищающих права «обманутых дольщиков» и проголосовали за закон, предоставляющий детям-сиротам права выбора жилья в любом месте области.Следующий блок важных законопроектов депутаты рассмотрят на заседании 27 июня.