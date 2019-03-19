В Кирове началась масштабная борьба с борщевиком

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Борщевик Сосновского захватил в Кирове уже почти 160-т гектаров земли. В борьбу с растением вступили люди. Сражение с опасным сорняком будет проходить в три этапа.От соприкосновения с Борщевиком Сосновского у людей появляются сильные химические ожоги. Сорняк отличается большой живучестью и плодовитостью. Его очень трудно вывести.Сначала травить, а потом косить. Такая стратегия в борьбе с Борщевиком Сосновского должна быть эффективной. Специалисты приступили к обработке территории, зараженной борщевиком. Специальный химикат наносится прямо на листья.Специалисты не скрывают, что химикаты нанесут вред и другим растениям. Однако полного уничтожения растительности на обработанном участке можно не опасаться. На борьбу с борщевиком из бюджета выделено 800-т тысяч рублей.Этот сорняк захватил в Кирове почти 160-т гектаров земли. Опрыскивать, а затем косить борщевик так же будут в июне и июле.Представители горадминистрации говорят, что не рассчитывают на моментальный эффект от химии. Победить борщевик с наскока точно не удастся.Чтобы избавится от опасного сорняка, понадобится не один год. Добавим, более ста гектаров земли, где произрастает борщевик - находятся в частной собственности. Если владельцы участков не захотят бороться с сорняком вместе с властями, их ожидает штраф. До 5 тысяч для физических лиц и до двухсот для юридических.