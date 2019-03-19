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В Кирове началась масштабная борьба с борщевиком

Вчера, 20:47 | Просмотров: 147 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Борщевик Сосновского захватил в Кирове уже почти 160-т гектаров земли. В борьбу с растением вступили люди. Сражение с опасным сорняком будет проходить в три этапа.

От соприкосновения с Борщевиком Сосновского у людей появляются сильные химические ожоги. Сорняк отличается большой живучестью и плодовитостью. Его очень трудно вывести.

Сначала травить, а потом косить. Такая стратегия в борьбе с Борщевиком Сосновского должна быть эффективной. Специалисты приступили к обработке территории, зараженной борщевиком. Специальный химикат наносится прямо на листья.

В Кирове началась масштабная борьба с борщевикомСЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Химия проникает внутрь растения. Гибнет, надземная часть и подземная часть, т.е. корневая система, которая находится глубоко в земле - тоже погибает. Гибель наступает после двух недель после обработки».

Специалисты не скрывают, что химикаты нанесут вред и другим растениям. Однако полного уничтожения растительности на обработанном участке можно не опасаться. На борьбу с борщевиком из бюджета выделено 800-т тысяч рублей.

В Кирове началась масштабная борьба с борщевикомДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Приоритет на сегодняшний день в первую очередь отдан территориям, которые идут вдоль дорог, территориям, которые прилегают к жилым домам. К жилому фонду, как частному, так и многоквартирному. И территориям, где осуществляется массовое пребывание людей».

Этот сорняк захватил в Кирове почти 160-т гектаров земли. Опрыскивать, а затем косить борщевик так же будут в июне и июле.

В Кирове началась масштабная борьба с борщевикомЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«По максимуму будем сейчас применять гербицидную обработку применять, до периода цветения. Те остатки борщевика, которые все-таки произрастут, будем убирать механически».

Представители горадминистрации говорят, что не рассчитывают на моментальный эффект от химии. Победить борщевик с наскока точно не удастся.

Чтобы избавится от опасного сорняка, понадобится не один год. Добавим, более ста гектаров земли, где произрастает борщевик - находятся в частной собственности. Если владельцы участков не захотят бороться с сорняком вместе с властями, их ожидает штраф. До 5 тысяч для физических лиц и до двухсот для юридических.


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