В Кирове повторно оштрафовали крематорий для животных.

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Жалобы на крематорий на улице Потребкооперации начали поступать осенью прошлого года.

Жители страдали от специфического удушливого запаха, который исходил от установки для сжигания трупов животных.

После сигнала активистов ОНФ, предприятие проверили надзорные органы и выявили целый ряд нарушений. Оказалось, что останки животных принимали и перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. Было неизвестно, от чего они умерли животные.

У предприятия отсутствовало разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Оно не стояло на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и не вносило соответствующую плату.

В итоге предприятие получило несколько штрафов и предписаний от надзорных органов, после чего устранило часть нарушений: прошло регистрацию в государственной информационной системе в области ветеринарии и стало оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Но на госучет так и не встало.

Местные жители продолжали жаловаться на неприятный запах. В результате организация была повторно привлечена к административной ответственности и получила штраф в размере 30 тыс. руб. Устранить нарушение руководство крематория должно до 20 июня.

фото кировского штаба ОНФ