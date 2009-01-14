Воспитанники Мурыгинского детского дома побывали на ГТРК «Вятка»

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В канун Дня защиты детей ГТРК Вятка пригласила ребят из мурыгинского детского дома в "самое сердце телевидения". Юных гостей очень впечатлили самые современные цифровые технологии.Можно смотреть телевизор, еще интереснее – смотреть, как устроено телевидение. Ребята восторженно озираются по сторонам - кажется, все происходит как по волшебству, ведь телевидение - великое изобретение и великая тайна.Настоящий сюрприз - знакомство с современным телевизионным процессом. Руками трогать можно. Правда, не всё. Не каждый день можно побывать в телевизионной студии и познакомиться с ведущими и теми, кто остается за кадром.Ощутить на себе, каково находиться в заветном кресле студии кировских Вестей и радиовещания. Сложно - может быть, но от этого не менее интересно. Побывать здесь для ребят - настоящее событие.А еще встретиться с теми, кто это телевидение делает. В честь Дня защиты детей ребята получили памятные подарки и пообещали обязательно вернуться - ещё есть на что посмотреть.