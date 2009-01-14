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Воспитанники Мурыгинского детского дома побывали на ГТРК «Вятка»

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 41 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В канун Дня защиты детей ГТРК Вятка пригласила ребят из мурыгинского детского дома в "самое сердце телевидения". Юных гостей очень впечатлили самые современные цифровые технологии.

Можно смотреть телевизор, еще интереснее – смотреть, как устроено телевидение. Ребята восторженно озираются по сторонам - кажется, все происходит как по волшебству, ведь телевидение - великое изобретение и великая тайна.

Воспитанники Мурыгинского детского дома побывали на ГТРК «Вятка»ГАЛИНА КАЗАКОВА, ЭКСКУРСОВОД, ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ:
«Вы знаете, общаться с детьми - это такая радость. И очень радует, что к нам приезжают дети не только из Кирова, но и Слободского, Белой Холуницы, Лебяжья».

Настоящий сюрприз - знакомство с современным телевизионным процессом. Руками трогать можно. Правда, не всё. Не каждый день можно побывать в телевизионной студии и познакомиться с ведущими и теми, кто остается за кадром.

Воспитанники Мурыгинского детского дома побывали на ГТРК «Вятка»АННА МОКРУШИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОБЛАСТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА Г. КИРОВА:
«Очень интересно, очень познавательно, очень все доступно и маленьким детям и ребятам постарше. Очень интересно, наглядно - как делается телевидение, какие профессии здесь задействованы».

Ощутить на себе, каково находиться в заветном кресле студии кировских Вестей и радиовещания. Сложно - может быть, но от этого не менее интересно. Побывать здесь для ребят - настоящее событие.

Воспитанники Мурыгинского детского дома побывали на ГТРК «Вятка»СЕРГЕЙ РЕПИН:
«Где про радио говорили. Там было очень хорошо и красиво».
 
 
 
Воспитанники Мурыгинского детского дома побывали на ГТРК «Вятка»ЕВГЕНИЙ КОНДРЫШЕВ:
«В целом это было просто вау. Здесь это было здорово так».

А еще встретиться с теми, кто это телевидение делает. В честь Дня защиты детей ребята получили памятные подарки и пообещали обязательно вернуться - ещё есть на что посмотреть.


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