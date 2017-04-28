Строительство детского сада в Нововятске стало камнем преткновения

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Жители улицы Декабристов в Нововятске обеспокоены планами властей по строительству детского сада. Там уже полным ходом готовят площадку под новый объект. И этот процесс доставляет массу неудобств.Около гектара леса было вырублено на территории будущего детского сада, выкорчеваны пни, деревья вывозили лесовозами, но никакой информации о проводимых работах жители, по их словам - не получали. Ещё одной проблемой является то, что за этой территорией расположены овощные ямы, которыми жители постоянно пользуются.По словам местных жителей, эта дорога составляет всего 2.5 метра шириной, и на машине туда не пробраться. В таком случае тяжести придётся либо носить на себе, либо использовать тележки. Главная претензия людей к чиновникам состоит в том, что они решают вопросы без учёта мнения местных жителей. Проблему некачественного информирования граждан неоднократно поднимал общероссийский народный фронт.По словам местных жителей, площадку под дошкольное учреждение готовит одна известная компания-застройщик. Представитель городской администрации пояснил, что садик хотят успеть построить в этом году. Полномочия по этому вопросу переданы управлению капитального строительства. Его представители в свою очередь, попросили компанию-застройщика, которая недавно неподалеку строила жилой комплекс, расчистить площадку от деревьев.Также представитель администрации заверяет, что на территории детского сада будут высажены - "красивые и правильные породы деревьев", а также "красивые кустарники".Обращение о необходимости провести общее собрание с гражданами и разъяснить им ситуацию - активисты ОНФ направили в администрацию города.