Строительство детского сада в Нововятске стало камнем преткновения
Около гектара леса было вырублено на территории будущего детского сада, выкорчеваны пни, деревья вывозили лесовозами, но никакой информации о проводимых работах жители, по их словам - не получали. Ещё одной проблемой является то, что за этой территорией расположены овощные ямы, которыми жители постоянно пользуются.
ИРИНА ШИХАЛЁВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Нам перекрыли туда проход, мы не можем туда зайти, нам предлагается тропочка за забором по обрыву, здесь уже обрыв и река Вятка, либо со временем нам предлагается какой-то подъезд, вот, если мы посмотрим - с той стороны».
По словам местных жителей, эта дорога составляет всего 2.5 метра шириной, и на машине туда не пробраться. В таком случае тяжести придётся либо носить на себе, либо использовать тележки. Главная претензия людей к чиновникам состоит в том, что они решают вопросы без учёта мнения местных жителей. Проблему некачественного информирования граждан неоднократно поднимал общероссийский народный фронт.
ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Чем больше будет встреч, общения, проведения общих собраний, разъяснений - письменных и устных местным жителям, ответы на все их вопросы, железные обещания местных властей по поводу того, что все вопросы будут услышаны и решены, то конфликтов абсолютно не будет».
По словам местных жителей, площадку под дошкольное учреждение готовит одна известная компания-застройщик. Представитель городской администрации пояснил, что садик хотят успеть построить в этом году. Полномочия по этому вопросу переданы управлению капитального строительства. Его представители в свою очередь, попросили компанию-застройщика, которая недавно неподалеку строила жилой комплекс, расчистить площадку от деревьев.
АЛЕКСАНДР ЗУДИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«У них находилась здесь техника и возможности, и управление капитального строительства попросило их за свой счёт возвести забор с тем, чтобы в будущем подрядчик, который будет определён конкурсом, всё компенсировал. Это будет прописано в конкурсной документации».
Также представитель администрации заверяет, что на территории детского сада будут высажены - "красивые и правильные породы деревьев", а также "красивые кустарники".
АЛЕКСАНДР ЗУДИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
- Проезды и благоустройство, которое будет нарушено строительством, естественно, всё будет восстановлено, плюс мы за счёт администрации улучшим - вот там идёт дорога к овощным ямам - мы её расчистим, и с той, и с другой стороны сделаем деревянные тротуары для круглогодичного подхода к этим овощным ямам.
- А подъезд будет?
- Ну вот в каком виде существует, он есть, подъезд, мы его восстановим и улучшим.
Обращение о необходимости провести общее собрание с гражданами и разъяснить им ситуацию - активисты ОНФ направили в администрацию города.
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