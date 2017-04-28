ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.1614
EURO: 73.4239
Погода в городе Кирове:
ночью:  +9...+11°C
утром:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Строительство детского сада в Нововятске стало камнем преткновения

Вчера, 11:17 | Просмотров: 148 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Жители улицы Декабристов в Нововятске обеспокоены планами властей по строительству детского сада. Там уже полным ходом готовят площадку под новый объект. И этот процесс доставляет массу неудобств.

Около гектара леса было вырублено на территории будущего детского сада, выкорчеваны пни, деревья вывозили лесовозами, но никакой информации о проводимых работах жители, по их словам - не получали. Ещё одной проблемой является то, что за этой территорией расположены овощные ямы, которыми жители постоянно пользуются.

Строительство детского сада в Нововятске стало камнем преткновения ИРИНА ШИХАЛЁВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Нам перекрыли туда проход, мы не можем туда зайти, нам предлагается тропочка за забором по обрыву, здесь уже обрыв и река Вятка, либо со временем нам предлагается какой-то подъезд, вот, если мы посмотрим - с той стороны».

По словам местных жителей, эта дорога составляет всего 2.5 метра шириной, и на машине туда не пробраться. В таком случае тяжести придётся либо носить на себе, либо использовать тележки. Главная претензия людей к чиновникам состоит в том, что они решают вопросы без учёта мнения местных жителей. Проблему некачественного информирования граждан неоднократно поднимал общероссийский народный фронт.

Строительство детского сада в Нововятске стало камнем преткновения ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Чем больше будет встреч, общения, проведения общих собраний, разъяснений - письменных и устных местным жителям, ответы на все их вопросы, железные обещания местных властей по поводу того, что все вопросы будут услышаны и решены, то конфликтов абсолютно не будет».
 
По словам местных жителей, площадку под дошкольное учреждение готовит одна известная компания-застройщик. Представитель городской администрации пояснил, что садик хотят успеть построить в этом году. Полномочия по этому вопросу переданы управлению капитального строительства. Его представители в свою очередь, попросили компанию-застройщика, которая недавно неподалеку строила жилой комплекс, расчистить площадку от деревьев.

Строительство детского сада в Нововятске стало камнем преткновения АЛЕКСАНДР ЗУДИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«У них находилась здесь техника и возможности, и управление капитального строительства попросило их за свой счёт возвести забор с тем, чтобы в будущем подрядчик, который будет определён конкурсом, всё компенсировал. Это будет прописано в конкурсной документации».
 
Также представитель администрации заверяет, что на территории детского сада будут высажены - "красивые и правильные породы деревьев", а также "красивые кустарники".

АЛЕКСАНДР ЗУДИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
- Проезды и благоустройство, которое будет нарушено строительством, естественно, всё будет восстановлено, плюс мы за счёт администрации улучшим - вот там идёт дорога к овощным ямам - мы её расчистим, и с той, и с другой стороны сделаем деревянные тротуары для круглогодичного подхода к этим овощным ямам.
- А подъезд будет?
- Ну вот в каком виде существует, он есть, подъезд, мы его восстановим и улучшим.
 
Обращение о необходимости провести общее собрание с гражданами и разъяснить им ситуацию - активисты ОНФ направили в администрацию города.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области среднестатистическая семья должна банкам 216 тысяч рублей.

14:00 04.06.2019


В Кировской области среднестатистическая семья должна банкам 216 тысяч рублей.

В ДТП на улице Воровского пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

13:22 04.06.2019


В ДТП на улице Воровского пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

В Кирове началось строительство четырех новых дорог.

13:02 04.06.2019


В Кирове началось строительство четырех новых дорог.

В Кирове уничтожена партия контрафакта на сумму более 8 млн рублей.

12:10 04.06.2019


В Кирове уничтожена партия контрафакта на сумму более 8 млн рублей.

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

16:36 03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

16:12 03.06.2019


Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

14:00 03.06.2019


Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

Все новости

Вести. Кировская область

На Театральной площади развернулась мобильная станция переливания крови

17:34 04.06.2019


На Театральной площади развернулась мобильная станция переливания крови

Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку Сандаловку

17:32 04.06.2019


Пешеходы серьезно рискуют, выходя на мост через речку Сандаловку

Великорецкий крестный ход в Загарье

17:31 04.06.2019


Великорецкий крестный ход в Загарье

Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

17:29 04.06.2019


Киров встречает участников Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"

15:22 04.06.2019


Окончание учебного года отметили в Мурыгинском доме-интернате "Родник"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове планируется построить 3 детских сада

28.04.2017


В Кирове планируется построить 3 детских сада

В Кирове с крыши детского сада на Большева, 1 рухнули снегозадержатели

07.04.2016


В Кирове с крыши детского сада на Большева, 1 рухнули снегозадержатели

Публичные слушания по вопросу строительства комплекса жилых домов в районе слободы Шоломовской

24.06.2014


Публичные слушания по вопросу строительства комплекса жилых домов в районе слободы Шоломовской

Сроки открытия детского сада на улице Большева города Кирова в очередной раз перенесли

13.11.2015


Сроки открытия детского сада на улице Большева города Кирова в очередной раз перенесли

В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

16.05.2019


В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

Детские сады в Кирсе

01.10.2014


Детские сады в Кирсе

Популярные новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх