34 малыша появились на свет благодаря проекту "Вифлеем в Вятке"

Поделиться новостью:

«Благодаря этому центру родилось 34 ребенка. Это дети, которые были спасены от аборта. Благодаря помощи разных спонсоров за 10 лет прошло 78 мам и 120 детей. Мы помогает в первую очередь беременным, чтобы не пошли на аборт».

«Инициативы, такие как эта помогают социальному сплочению города, что является озабоченностью, стоящими во главе приоритетов региональной власти, административной, политической и здравоохранении».

10 лет назад в областном центре начал работу уникальный проект "Вифлеем в Вятке". Оценить работу центра и поздравить с юбилеем приехал посол Ватикана.Почти восемь лет отец Григорий вынашивал благую идею - помощь мамам, попавшим в трудную ситуацию. И даже с поддержкой прихожан собрал средства. Но их было не достаточно. Чтобы уберечь женщин от аборта, помочь им сохранить беременность, нужны единомышленники. И прихожанка католического прихода предложила помощь - квартиру, которая досталась ей по наследству. Этот добрый жест стал отправной точкой благотворительного проекта под названием "Вифлеем в Вятке". Сегодня центр имеет отдельное помещение, где оказывается помощь беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Посол Ватикана в России Челестино Мильоре по достоинству оценил работу центра.Как признался отец Григорий в Кирове много добрых и отзывчивых людей, которые помогают центру. Поскольку каждая спасенная жизнь это большая победа веры и добра.