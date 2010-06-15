34 малыша появились на свет благодаря проекту "Вифлеем в Вятке"
Почти восемь лет отец Григорий вынашивал благую идею - помощь мамам, попавшим в трудную ситуацию. И даже с поддержкой прихожан собрал средства. Но их было не достаточно. Чтобы уберечь женщин от аборта, помочь им сохранить беременность, нужны единомышленники. И прихожанка католического прихода предложила помощь - квартиру, которая досталась ей по наследству. Этот добрый жест стал отправной точкой благотворительного проекта под названием "Вифлеем в Вятке". Сегодня центр имеет отдельное помещение, где оказывается помощь беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
ГРИГОРИЙ ЗВОЛИНЬСКИЙ, НАСТОЯТЕЛЬ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА:
ЧЕЛЕСТИНО МИЛЬОРЕ, ПОСОЛ ВАТИКАНА В РОССИИ:
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