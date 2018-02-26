Вятские аграрии помогли сельхозакадемии отремонтировать ветеринарную клинику
Этот станок для фиксации крупных животных установлен несколько часов назад. При помощи него будущие ветеринары будут изучать коров, их болезни и способы их излечения.
- Вот таким образом ремни опускаются.
На этом станке студенты и слушатели будут отрабатывать и практические навыки, введение лекарств, обработка конечностей животного. Станок располагается в обновленной аудитории. Обшарпанные стены и сломанная плитка уже в прошлом. Сегодня в этой аудитории пройдут первые занятия.
СЕРГЕЙ КОПЫЛОВ, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ВГСХА:
«Здесь приятно сейчас работать. Студентам приятно находится в такой аудитории.
Мы можем действительно проводить все те мероприятия, я еще раз повторюсь, которые позволяют нам закрепить навыки практической работы».
Сделать ремонт в ветклинике сельхоз академии помогли вятские аграрии. Они вложили деньги в преображение этой образовательной площадки. Теперь здесь будут проходить обучение не только студенты. Повысить свою квалификацию смогут специалисты, которые трудятся на сельхоз предприятиях кировской области.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда тут штукатурка отпала, когда тут страшно заходить, какой тут может быть учебный процесс? Какое может быть настроение у преподавателя, у студентов? А когда ты заходишь в такое помещение - хочется творить. У студента - учится, у преподавателя – преподавать».
В этом учебном корпусе есть стационар для животных, оборудованный системой поения и кормления. Здесь будут проходить лечение 6ть коров. Так же у ветклиники появился новый мобильный аппарат для доения. Все это учебная база для будущих специалистов.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное, что мы должны готовить специалистов уже на более высоком уровне. Этого требует наше сельскохозяйственное производство. Вы знаете, что показатели у Кировской области высокие. Естественно, что это не само собой дается».
Помимо процесса учебного на этой площадке будет проходить и процесс научный.
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