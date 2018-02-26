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Вятские аграрии помогли сельхозакадемии отремонтировать ветеринарную клинику, на базе учебного хозяйства. Обновленные аудитории увидела наша съемочная группа.Этот станок для фиксации крупных животных установлен несколько часов назад. При помощи него будущие ветеринары будут изучать коров, их болезни и способы их излечения.На этом станке студенты и слушатели будут отрабатывать и практические навыки, введение лекарств, обработка конечностей животного. Станок располагается в обновленной аудитории. Обшарпанные стены и сломанная плитка уже в прошлом. Сегодня в этой аудитории пройдут первые занятия.Сделать ремонт в ветклинике сельхоз академии помогли вятские аграрии. Они вложили деньги в преображение этой образовательной площадки. Теперь здесь будут проходить обучение не только студенты. Повысить свою квалификацию смогут специалисты, которые трудятся на сельхоз предприятиях кировской области.В этом учебном корпусе есть стационар для животных, оборудованный системой поения и кормления. Здесь будут проходить лечение 6ть коров. Так же у ветклиники появился новый мобильный аппарат для доения. Все это учебная база для будущих специалистов.Помимо процесса учебного на этой площадке будет проходить и процесс научный.