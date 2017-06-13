В УМВД рассказали, как получить загранпаспорт без лишних проволочек

Начинается период отпусков, и кировчане активно подают документы на оформление заграничных паспортов. В УМВД рассказали, как получить этот важный документ без лишних проволочек.
УМВД России по Кировской области предоставляет государственные услуги по выдаче заграничных паспортов, как старого, так и нового образца, содержащего электронный носитель информации.
ЕЛЕНА ТАЛАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время реализована возможность подачи документов через МФЦ, а также получение данных результатов государственной услуги, это касается паспортов старого образца».
Кроме того, подача документов на оформление паспортов старого образца возможна, в том числе, через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В течение последних трех лет наблюдается рост выдачи паспортов - например, образец нового поколения в 2016 году был выдан почти пяти тысячам человек, а в 2018 - уже 17-ти.
ЕЛЕНА ТАЛАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прием документов на оформление паспорта нового поколения осуществляется в г. Кирове по адресам: ул. Володарского, д. 169 и ул. Молодой Гвардии, д. 57, в подразделениях по вопросам миграции Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Слободского, Котельничского районов данная услуга также предоставляется».
Паспорт выдадут через месяц - при подаче документов по месту жительства, а по месту пребывания - через три месяца. Существует сокращенный срок рассмотрения заявления о выдаче загранпаспорта – 3 рабочих дня. Также имеются основания для отказа в выдаче паспорта, в случае имеющихся временных ограничений на выезд за пределы Российской Федерации.
Добавим, что для удобства граждан на сайте УМВД России по Кировской области размещена информация о часах наибольшей загруженности подразделений, в том числе время и месяц. Это позволяет гражданам заранее спланировать наиболее комфортное время подачи документов.
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