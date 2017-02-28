В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

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Завершен первый этап комплектования детских садов на 2019 - 2020 учебный год. Распределение путёвок в детские сады с 30 мая приостановлено. Многие родители обеспокоены тем, что их детям может не хватить мест в дошкольных учреждениях.В Кирове многим родителям, которые должны были получить путёвку в детский сад, недавно пришли вот такие SMS-сообщения из департамента образования.В целом такие оповещения получили более 3 тысяч родителей. В микрорайоне Озерки детский сад был построен совсем недавно, Ника с нового учебного года должна была пойти именно туда, но места для неё уже нет. Его посещают дети, рождённые в 2015-го году, а Ника появилась на свет в августе 2016-го. Удивляет местных жителей и то, что садик посещают дети из других микрорайонов, а местным путевок не досталось. Юлии Головиной сказали, что её ребёнок "неудачно родился".При этом в департаменте образования говорят, что они не могут взять в ясли детей, которым на 31 декабря текущего года уже есть три года. Ситуация парадоксальная. В департаменте пояснили, что в случае, если места в детсадах будут освобождаться, то комиссия по комплектованию оповестит об этом родителей. Также места появятся после ввода в эксплуатацию пяти новых детских садов, но выдача путёвок в них начнётся только в декабре. Тем временем многие родители не собираются мириться с таким положением дел, и намерены обратиться в прокуратуру.